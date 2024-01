IMAGO/NurPhoto

Der chinesische Immobilienkonzern Evergrande soll aufgelöst werden. Das ordnete der Oberste Gerichtshof in Hongkong am Montag an und gab damit einem Liquidationsantrag der Gläubiger des mit 300 Milliarden US-Dollar weltweit am höchsten verschuldeten Konzerns statt. Nach Einschätzung der Richterin habe der Umschuldungsplan von Evergrande keine Fortschritte gemacht und reichten die Vermögenswerte des Unternehmens nicht aus, um seine Schulden zu decken.

China Evergrande landete wegen nicht bezahlter Kredite vor Gericht. Einen Vorschlag, die im Verfahren verhandelten Schulden des südchinesischen Konzerns im Wert von etwa 23 Milliarden US-Dollar (ungefähr 21,2 Milliarden Euro) umzustrukturieren, lehnten die im Ausland sitzenden Gläubiger mehrmals ab. Die Unternehmensberatung Alvarez & Marsal soll Evergrande nun liquidieren. Als Ziel formulierte diese, »soviel Geschäft wie möglich zu erhalten (…) und Wert für die Gläubiger zu sichern«.

Ob und wann der Immobilienriese tatsächlich abgewickelt wird, ist indes offen. In China gelten andere juristische Voraussetzungen als in Hongkong, und Entscheidungen aus der Sonderverwaltungszone Hongkong werden nur in drei Städten anerkannt, nicht aber am Firmensitz von Evergrande in Guangzhou. Die Gläubiger zogen jedoch in Hongkong vor Gericht, weil Evergrande an der dortigen Börse gelistet ist.

China-Evergrande-Chef Siu Shawn sagte chinesischen Medien zufolge, das Unternehmen werde seine Wohnungsbauprojekte trotz der Anordnung fertigstellen. Das operative Geschäft in der Volksrepublik und außerhalb sei davon nicht berührt.

Der Wert der Evergrande-Aktien rauschte am Montag um 20 Prozent ab, der Handel mit den Papieren wurde kurzerhand gestoppt. Dennoch erwarten Branchenbeobachter keinen »Lehman-Moment« oder eine längerfristige Erschütterung. Ein Großteil der Schulden sei bei inländischen und nicht bei ausländischen Gläubigern plaziert. Im chinesischen Immobiliensektor sei vergleichsweise wenig Kapital aus anderen Wirtschaftszweigen eingebunden. Darüber hinaus sei die Liquidationsentscheidung lange vorbereitet und daher erwartet worden.