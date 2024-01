Michael Bause/Galerie oqbo Abseitiges bevorzugt: Blick in die Ausstellung

Allein der Umfang der Künstlerliste ist staunenswert. Die über 80 Namen – darunter Christian Boltanski, Niki de Saint Phalle und Sigmar Polke – scheinen auf eine große Museumsausstellung hinzudeuten. Und doch handelt es sich um eine kleine Galerie im Berliner Wedding, in der diese Fülle an Positionen zu sehen ist. Möglich ist das nur, weil Michael Glasmeier, der diese erstaunliche Ausstellung konzipiert hat, auf »Flachware« setzt statt auf raumgreifende Installationen. Der Kunsthistoriker zieht den großen Bildern der Großkünstler Miniaturen vor und widmet sich bevorzugt Abseitigem und Ephemerem. Mit dieser sehr persönlichen Ausstellung, in der er auch aus seiner eigenen Sammlung schöpft, kehrt Glasmeier, der 1984 über den Komiker und Autor Karl Valentin promoviert hat, zu seinen Anfängen zurück.

»Es gibt die verschiedensten ­Arten des Humors, und es gibt Leute, die keinen haben.« Schreibt Michael Glasmeier zu der von ihm inszenierten Wunderkammer. »In der Kunst ist der Humor seit der Renaissance eher randständig und neigt vor allem zum Grotesken, zum Capriccio, zur ironischen Überzeichnung oder Albernheit. Unsere Ausstellung widmet sich dem stillen Humor.« Es geht um »subtile Widersprüche, zurückhaltende Komik, leichtfüßige Witze und Heiterkeit«; Glasmeier versteht Humor mit Jean Paul als das »umgekehrt Erhabene«. Und so geht es natürlich auch darum, kanonisierte Kunst von ihrem Sockel zu holen. Hank Schmidt in der Beek etwa liefert eine Version von Kasimir Malewitschs berühmtem Schwarzen Quadrat auf »Fürst-Pückler-Art«, die Farben der beliebten Eisspezialität (Vanille, Schokolade, Erdbeere) aufgreifend. Das Erhabene wird aber auch konterkariert, wenn Helene Appel ein Abwaschbecken malt, Claus Böhmler Kalbsleber- und Geflügelwürste darstellt oder Norman Sandler einen Konto­auszug zeichnet – im übrigen ohne bemerkenswerte Kontobewegungen. Bernhard Johannes Blume schreibt »Gott« auf einen Pappteller, während Jonathan Monks Suche nach Perfektion in einem zu einem Kreis gebogenen Kleiderbügel aus Draht kulminiert.

Eröffnet wird die Ausstellung mit einem »Brief an Michael« von Loriot, dem der Schüler Michael Glasmeier Zeichnungen geschickt hatte und in dem der wohl konsensfähigste Humorist Deutschlands lapidar erklärt, wie er seine Zeichnungen anfertigt: »Du siehst, es ist ziemlich einfach.« Auf den Biennalen dieser Welt geht es heute oft so zu, dass noch die dünnste Idee, die ärmlichste Pointe zu Riesenskulpturen aufgeblasen werden. Selbst für die größten Albernheiten aber reicht ein Blatt Papier, wovon man sich in der Galerie oqbo vergewissern kann. Bei diesen Arbeiten spielen Texte und Titel oft eine wichtige Rolle. Bei Christian Orendt etwa erklimmen dinosaurierartige Wesen eine Treppe, um sich – oben angekommen – zu erbrechen: »Ach ihr guten Nothelfer, bitte gebt mir Kraft, auf das (sic!) auch ich in der Lage sein werde, meinen Beitrag zu leisten!« Nanne Meyer wartet mit der Erkenntnis auf: »Pinguine können keine Krokodile zeichnen«. Marcel van Eeden zeigt einen Comic-Hund, der sich in den Kopf schießt: »Schritte ins Reich der Kunst«. Und Dorothy Iannone gibt zu bedenken: »Wenn Männer die Periode bekämen, würden wir nicht nationale Feiertage für das Blutfließen haben?« Eine der minimalistisch-elegantesten Arbeiten ist sicher der »mit Spaghetti genudelte Makkaroni« von André Thomkins, ein Multiple aus dem Jahr 1971, das aus zwei ineinander gesteckten Nudeln besteht.

Dazu werden im Keller Kurzfilme und Filmausschnitte gezeigt: M. A Numminen singt Wittgenstein, Gilbert & George treten als singende Skulptur auf, und der Auftritt John ­Cages in einer US-amerikanischen Fernsehshow mit seinem »Water Walk« beweist, dass man sich seiner Musik nicht mit Ehrfurcht nähern sollte. Das Ideal subversiven Humors findet Michael Glasmeier bei Christian Morgenstern, der Witze imaginiert, die ihre Wirkung erst Stunden später entfalten und einen nachts plötzlich aufwachen lassen. Wer sich in Berlin mit so vielen Facetten »stillen Humors« konfrontiert, ist davor nicht gefeit.