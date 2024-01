USA und UK sanktionieren Ansarollah

Asger Ladefoged www.asgerladefoged.dk Kommen trotz US-Marine nicht durchs Rote Meer: Schiffe der Reederei Maersk (12.12.12)

London. Großbritannien und die USA haben eigenen Angaben zufolge Sanktionen gegen führende Vertreter der Ansarollah oder Huthi genannten Rebellen im Jemen verhängt. Die Sanktionen »bekräftigen unsere klare Botschaft an die Huthis«, die Hintermänner der »inakzeptablen und illegalen Maßnahmen« gegen die Schifffahrt ins Visier zu nehmen, erklärte der britische Außenminister David Cameron am Donnerstag. Die Vermögenswerte von vier Persönlichkeiten würden eingefroren, Waffenembargos und Einreiseverbote gegen sie ausgesprochen, hieß es in einer Erklärung des Ministeriums.

Unter den Sanktionierten sind demnach der Kommandeur der Marineeinheiten sowie Verteidigungsminister Mohammed al-Atifi. Beide seien an der Koordinierung der jüngsten Angriffe im Roten Meer beteiligt, hieß es. Die Sanktionen sind die ersten gemeinsam mit den USA verhängten seit Beginn der Angriffe im November. Die jemenitische Miliz hat immer wieder betont, ihre Angriffe gegen Schiffe mit Israelbezug zu stoppen, sobald der Angriff auf Gaza endet. Als Reaktion auf die Attacken greifen die USA und Großbritannien seit Januar den Jemen an. Seitdem sind auch deren Schiffe im Visier der Miliz. (AFP/jW)