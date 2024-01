55 Menschen bei Gewalt in Nigeria getötet

Akintunde Akinleye/Reuters Anhaltende Konflikte in der nigerianischen Provinhauptstadt Jos

Abuja. Inmitten von Spannungen zwischen Hirten und Bauern sind 55 Menschen bei gewaltsamen Auseinandersetzungen in Nigeria getötet worden. Nach Angaben des Nigerianischen Roten Kreuzes vom Donnerstag wurden bei den zwei Auseinandersetzungen im Bundesstaat Plateau in dem westafrikanischen Land mehr als 100 Menschen verletzt. Trotz einer in einem Bezirk verhängten Ausgangssperre seien bei den beiden Angriffen Schulen, religiöse Einrichtungen und Häuser in Brand gesetzt und verwüstet worden, sagten örtliche Gemeindevertreter.

In der Region an der Grenze zwischen dem mehrheitlich muslimischen Norden und dem mehrheitlich christlichen Süden Nigerias schwelt bereits seit Jahrzehnten ein Konflikt um Land und Ressourcen. Zusätzlich angefacht wird die Gewalt durch ethnische und religiöse Rivalitäten. Die als Nomaden lebenden Hirten sind zumeist Muslime, die sesshaften Bauern sind zumeist Christen. Zuletzt hatten die Spannungen zugenommen, nachdem über Weihnachten bei Angriffen auf vorwiegend christliche Dörfer fast 200 Menschen getötet worden waren. (AFP/jW)