Svetolav Stoyanov Steckt in Schwierigkeiten: Blaga (Eli Skortschewa)

»Glaubst du an Gott?« heißt es in »Posoki« (Richtungen, englischer Verleihtitel: »Directions«), dem ersten Film der sozialrealistischen Trilogie des bulgarischen Filmemachers Stefan Komandarew. Und weiter: »Wo war er, als unsere Töchter Prostituierte wurden und unsere Söhne Verbrecher?«

Die Handlungssplitter des 2017 entstandenen Film spielen in sechs verschiedenen Taxis, die nachts durch Sofia rollen. Eines der übergreifenden Themen ist die Auswanderung. Komandarew hat in einem seiner zahlreichen Interviews angegeben, dass in den letzten 20 Jahren ein Drittel der bulgarischen Bevölkerung das Land aus wirtschaftlichen Gründen verlassen habe.

Einen Job bei der Polizei gibt jedoch niemand so schnell auf, auch wenn er sich Schicht für Schicht mit den ewig gleichen Missständen herumschlagen muss (mitunter buchstäblich). In »W Krg« (im Kreis, »Rounds«, 2019), dem zweiten Film, durchleben drei Streifenwagenbesatzungen eine ganz normale Nacht. Auch er war international sehr erfolgreich, und es hieß damals, der dritte und letzte Teil der Trilogie würde aus der Perspektive von Rettungssanitätern erzählen, also noch mal Einsatz auf Rädern. Welch großes Glück, dass daraus nichts wurde!

Mobilität spielt zwar auch in »Eine Frage der Würde« eine Rolle, aber erst ab einem späten Zeitpunkt, wenn schon alles auf völlig unerwartete Weise endgültig und unwiderruflich ins Rutschen geraten ist, wenn Blaga (Eli Skortschewa) längst beschlossen hat, nicht länger das Opfer vom Dienst zu sein.

Nach dem Tod ihres Mannes, eines pensionierten Polizisten, ist die 70 Jahre alte, frühere Lehrerin in große Schwierigkeiten geraten. Ausgerechnet sie, die ihre Mitmenschen ständig auf deren fehlerhafte Grammatik aufmerksam machte, wurde von einem Telefonbetrüger übertölpelt. Der Typ rief sie auf dem Festnetzanschluss ihrer Plattenbauwohnung an, gab sich als Kommissar aus und erzählte ihr, die Polizei sei einer Verbrecherbande auf der Spur. Dann klingelte ihr Handy, und eine brutale Männerstimme brüllte Befehle und Warnungen: »Verarsche mich nicht, sonst schneide ich dir den Kopf ab und stecke ihn dir zwischen die Beine!« Weisungsgemäß wirft sie schließlich ihr gesamtes Geld, verpackt in einer roten Plastiktüte, aus dem Fenster. Als die lokale Presse davon Wind bekommt, wird sie zum Gespött der Stadt. »Frühere Lehrerin fällt auf simplen Trick herein. Ist sie dement?« lautet die Schlagzeile. Obwohl alles in großer Ruhe erzählt wird, baut der Film eine atemberaubende Spannung auf. Und alles wirkt so unglaublich echt. Dafür gibt es zwei Gründe. Der entscheidende davon ist die Hauptdarstellerin.

Eli Skortschewa wird tatsächlich im nächsten Jahr 70, genau am 8. März. In den 80er Jahren war sie in Bulgarien ein Star. Dann hielt der Kommerz in den Kinos Einzug. Ihren letzten Film drehte sie 1992. Der Titel hieß übersetzt: »Vampire, Kobolde …« Nicht so ihr Ding, und sie hielt sich fortan mit den unterschiedlichsten Jobs über Wasser. Wegen der auch im Film thematisierten minimalen Renten in Bulgarien putzte sie zum Schluss jeden Morgen von fünf bis 8.30 Uhr Büros. Aber sie leistete sich einen Hund – genau wie der Casting Director von »Eine Frage der Würde«, der ihr zufällig beim Gassigehen im Park begegnete und sie sofort wiedererkannte. Das ist jedenfalls die Geschichte, die der Regisseur dazu erzählt und der heute sagt, dass er endlich einen Film über die Generation seiner Eltern drehen wollte, über die Verlierer von Demokratie und Marktwirtschaft.

Übrigens hat auch bei Komandarews Karriere nur ein Zufall alles in Gang gesetzt. Die psychiatrische Klinik, in der er arbeitete, erhielt, ohne darum gebeten zu haben, eine Videoausrüstung. Kein Arzt wollte das Zeug in seine Therapie integrieren. Schließlich sagte die Chefärztin zu Komandarew: »Stefan, du bist hier der jüngste. Du findest dich da schon rein.«

Außer Filmen hat er noch etwas im Gesundheitswesen gelernt, etwas, das ihn antreibt: »Das wichtigste an einer erfolgreichen Behandlung ist die richtige Diagnose.« Und an gesellschaftlichem Therapiebedarf herrscht angesichts der gegenwärtigen Lage nach seiner Ansicht kein Mangel.

Nur, so ließe sich einwenden, führt leider nicht jede zutreffende Diagnose auch zu einer erfolgreichen Behandlung. Doch das kann Komandarew nicht erschüttern. »Bulgarien ist ein Land, in dem nur Optimisten leben«, scherzt er gerne. »Die Realisten und die Pessimisten sind längst alle ausgewandert.«