Japan verzeichnet Rekordexporte im Dezember

Koji Sasahara/AP/dpa Der Hafen von Yokohama ist der zweitgrößte in Japan nach Containerumschlag

Tokio. Japans Exporte haben im Dezember einen Rekordwert erreicht. Wie am Mittwoch aus offiziellen Daten des Finanzministeriums hervorging, stiegen die Ausfuhren der drittgrößten Volkswirtschaft im vergangenen Monat im Vergleich zum Vorjahr um 9,8 Prozent auf 9,65 Billionen Yen (65,13 Milliarden US-Dollar). Sie folgten auf einen Rückgang um 0,2 Prozent.

Die Exporte in Japans Hauptmarkt China stiegen im Dezember um 9,6 Prozent oder 1,77 Billionen Yen an und waren damit so stark wie noch nie. Die Ausfuhren in die USA stiegen um 20,4 Prozent und verzeichneten bereits den 27. Monat in Folge ein Wachstum. Japans Importe sanken hingegen im Dezember um 6,8 Prozent. (Reuters/jW)