Kapitalverband BDA hat »Vertrauen in Ampel verloren«

Soeren Stache/dpa »Es kommt einfach nichts«: BDA-Chef Rainer Dulger ist unzufrieden mit der Ampel

Berlin. Der Kapitalverband BDA hat der Ampelregierung in der Mitte der Amtszeit ein schlechtes Zeugnis ausgestellt. Die Unternehmen in Deutschland hätten das Vertrauen in die Koalition aus SPD, Grünen und FDP verloren, sagte BDA-Präsident Rainer Dulger am Mittwoch. »Es muss jetzt endlich was passieren.« Die Rahmenbedingungen für die Wirtschaft müssten besser werden. Aber es komme hier nichts. Deutschland werde damit mehr und mehr zum Bremsklotz in Europa.

Das Bruttoinlandsprodukt ist im vergangenen Jahr um 0,3 Prozent geschrumpft und damit erstmals seit dem Coronajahr 2020. Kein anderes großes Industrieland hat sich 2023 schlechter geschlagen als Deutschland. Für dieses Jahr wurden die Prognosen vieler Experten und Wirtschaftsverbände zuletzt nach unten korrigiert. (Reuters/jW)