Bundesbank: Abkopplung von China würde Wirtschaft hart treffen

Zhang Nan/XinHua/dpa In der Volksrepublik macht Volkswagen 40 Prozent seines jährlichen Umsatzes (VW-Werk in Jilinchangchun)

Frankfurt am Main. Eine abrupte wirtschaftliche Loslösung von China würde der Bundesbank zufolge die deutsche Wirtschaft hart treffen. Sollte es zu einer plötzlichen drastischen Verschlechterung der Wirtschaftsbeziehungen mit China kommen, würden gravierende wirtschaftliche Verwerfungen drohen, schreibt die Bundesbank in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie. »Allerdings wäre selbst ein geordneter Rückzug aus China mit erheblichen Verlusten verbunden.« Risiken bestünden auch für die Stabilität des deutschen Finanzsystems.

Laut Bundesbank exportierte Deutschland im Jahr 2022 Waren im Wert von 107 Milliarden Euro nach China. Auf das Land entfielen sieben Prozent der gesamten Warenexporte, womit China das viertwichtigste Abnehmerland der deutschen Wirtschaft war. 2022 kamen 13 Prozent der deutschen Warenimporte aus China. Das asiatische Land war damit laut Bundesbank »der wichtigste ausländische Lieferant Deutschlands«. (Reuters/jW)