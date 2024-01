Nach Absturz bei Belgorod: Kiew bestätigt geplanten Gefangenenaustausch

Uncredited/UGC/AP/dpa Feuerball nach dem Aufschlag der Il-76 auf einem Feld bei Jablonowo

Kiew. Nach dem Absturz eines russischen Transportflugzeugs vom Typ Il-76 in der Grenzregion Belgorod am Mittwoch hat Kiew bestätigt, dass für Mittwoch eigentlich ein Austausch von Kriegsgefangenen geplant gewesen war. »Heute hätte ein Gefangenenaustausch stattfinden sollen, der nicht stattfand«, teilte der ukrainische Militärgeheimdienst HUR am frühen Abend mit. Russische Angaben, wonach die ukrainischen Gefangenen an Bord der abgestürzten russischen Maschine saßen und nun tot sind, bestätigte Kiew nicht. In der Mitteilung hieß es: »Derzeit haben wir keine verlässliche und umfassende Information darüber, wer genau und wie viele sich an Bord des Flugzeugs befanden.«

Weiter hieß es: »Gemäß der Vereinbarung musste die russische Seite die Sicherheit unserer Verteidiger gewährleisten. Zugleich wurde die ukrainische Seite nicht über die Notwendigkeit informiert, die Sicherheit des Luftraums im Gebiet um die Stadt Belgorod in einem bestimmten Zeitraum zu gewährleisten, so wie das in der Vergangenheit mehrfach getan wurde.« Dass die ukrainische Seite dieses Mal angeblich nicht über die genauen russischen Transportmittel in Kenntnis gesetzt worden sei, »könnte auf vorsätzliche Maßnahmen Russlands hinweisen, die darauf abzielen, das Leben und die Sicherheit von Gefangenen zu gefährden«. Russische Medien werteten diese Mitteilung als indirekte Bestätigung dafür, dass die Ukrainer das Flugzeug abgeschossen haben. Am Vormittag hatten zunächst auch ukrainische Medien unter Berufung auf militärische Quellen berichtet, dass die Il-76 von der ukrainischen Luftverteidigung abgeschossen wurde, diese Berichte dann aber später zurückgezogen. (dpa/jW)