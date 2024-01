Asien-Cup: Palästina und Syrien historisch

Hussein Sayed/AP/dpa Erstmals im Achtelfinale: Oday Dabbagh (M. unten) von Palästina jubelt mit seinen Mannschaftskameraden (23.1.2024)

Doha. Die Fußballnationalmannschaften von Palästina und Syrien haben beim Asien-Cup mit dem erstmaligen Einzug ins Achtelfinale Geschichte geschrieben. Palästina feierte beim 3:0 (1:0) über Hongkong in Katar bei der dritten Turnierteilnahme den ersten Sieg und qualifizierte sich als einer der besten Gruppendritten für die K.o.-Runde.

Dasselbe Kunststück gelang Syrien. Durch den Treffer von Omar Khribin (75.) beim 1:0 (0:0) gegen Indien hat die Mannschaft des früheren Inter- und Valencia-Trainers Hector Cuper im siebten Versuch erstmals den Sprung aus der Gruppenphase heraus geschafft.

Australien geht als Gruppensieger in das Achtelfinale. Am letzten Spieltag der Gruppe B trennten sich die Socceroos 1:1 (1:0) mit Usbekistan, das somit auch für die K.o.-Runde qualifiziert ist. Iran machte durch ein 2:1 (1:0) über die Vereinigten Arabischen Emirate den Sieg in der Gruppe C perfekt. (sid/jW)