EU will in Superwahljahr 2024 »Kampf gegen Desinformation« verstärken

Florence Lo/Reuters Desinformation betreiben laut EU angeblich nur Russland und China

Brüssel. Im Superwahljahr 2024 will die Europäische Union ihren Kampf gegen »gezielte Desinformation« aus Russland oder China verstärken. Es sei ein »entscheidendes Jahr« dafür, sagte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Dienstag bei einer Konferenz zur »Informationsmanipulation aus dem Ausland« in Brüssel.

Der Europäische Auswärtige Dienst (EAD) unter Leitung Borrells legte einen 38seitigen Bericht vor, in dem auf die weltweit mehr als 80 Wahlen in diesem Jahr verwiesen wird. Dazu gehören die Wahlen zum Europaparlament, die Bundesbürger sind dazu am 9. Juni aufgerufen. »Fake-News-Schmieden« sprächen gezielt Wähler, politische Parteien und Kandidaten an und wollten das Vertrauen in die Demokratie zunichte machen, warnt Borrells diplomatischer Dienst in dem Bericht.

Insgesamt untersuchten die EU-Experten 750 Fälle von angeblicher Desinformation innerhalb eines Jahres, die zu einem großen Teil russischen Urhebern vorgeworfen werden. (AFP/jW)