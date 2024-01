Gazakrieg: Protest bei Buschmann-Rede in der Universität Warschau

Kacper Pempel/Reuters Vorlesung an der Universität Warschau (23.10.2012)

Warschau. Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) ist bei einem Vortrag in Polen mit lautem Protest propalästinensischer Studenten empfangen worden. Kurz nach dem Beginn seiner Rede in einem Hörsaal der juristischen Fakultät der Universität Warschau standen am Dienstag etwa ein Dutzend Studierende auf und entrollten Plakate, auf denen sie gegen Israels Krieg im Gazastreifen protestierten.

Die Studenten trugen Plakate mit Aufschriften wie »Wir verlangen einen dauerhaften Waffenstillstand, um das Leben von Zivilisten zu retten« und »Beendet Deutschlands bedingungslose Unterstützung für die israelische Regierung«. Buschmann wies Völkermordvorwürfe der Studierenden gegen Israel zurück. (dpa/jW)