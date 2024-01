Israelische Armee weitet Angriffe im Süden des Gazastreifens aus

Mohammed Talatene/dpa Ein Kind schaut am Montag in Chan Junis auf der Flucht Richtung Rafah aus einem beschädigten Autofenster

Gaza/Tel Aviv. Das israelische Militär hat seine Offensive im südlichen Gazastreifen ausgeweitet. Augenzeugen berichteten am Montag von heftigen Gefechten zwischen israelischen Soldaten und Angehörigen der Hamas-Miliz im Westen von Chan Junis. Die Kämpfe hätten sich in unmittelbarer Nähe zweier Krankenhäuser sowie bei Zeltstädten für Flüchtlinge aus dem Norden des Gazastreifens abgespielt. Der Palästinensische Rote Halbmond sprach von Dutzenden Toten und Verletzten. Das Militär bestätigte israelischen Medienberichten zufolge, im Westen von Chan Junis einen größeren Vorstoß in ein Gebiet unternommen zu haben, in das es bislang nicht eingerückt war. Der Einsatz könne mehrere Tage dauern. Ziel sei es, die Hamas-Brigade von Chan Junis kampfunfähig zu machen. Bislang seien 50 Hamas-Kämpfer getötet worden. Auf israelischer Seite seien drei Soldaten getötet worden, hieß es weiter. Die Armee sei sich im Klaren darüber, dass sie in einem äußerst dicht bevölkerten Areal operiere. Hamas-Angehörige würden indes aus Krankenhäusern, Moscheen und Wohngebieten heraus angreifen. Überprüfen lassen sich diese Angaben nicht. (dpa/jW)