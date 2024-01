Selenskij macht »historisch« von Ukrainern bewohnte Regionen in Russland aus

Markus Schreiber/AP/dpa Der Sound des Nationalismus: Wolodimir Selenskij (Davos, 16.1.2024)

Kiew. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hat in einem Dekret mehrere angeblich »historisch« von Ukrainern bewohnte Regionen in Russland definiert und zur Achtung der »Rechte von Ukrainern« in diesen Gebieten aufgerufen. In dem am Montag veröffentlichten Dokument werden die an die Ukraine grenzenden russischen Regionen Krasnodar, Rostow, Belgorod, Brjansk, Woronesch und Kursk genannt. Russland wird in dem Dokument vorgeworfen, dort »Handlungen zur Zerstörung der nationalen Identität und zur Unterdrückung der Ukrainer« vorzunehmen und ihre Rechte und Freiheiten zu verletzten.

In dem Dekret wird die ukrainische Regierung dazu aufgefordert, einen »Aktionsplan zur Bewahrung der nationalen Identität der Ukrainer« in Russland auszuarbeiten, »einschließlich in den Regionen, in denen sie historisch leben«. Auch sollen Verbrechen »gegen die Ukrainer, die dort leben oder gelebt haben«, erfasst werden. Außerdem ist in dem Erlass von einer erzwungenen Russifizierung, politischen Unterdrückung und Deportation von Ukrainern die Rede. Gefordert wird, dass es ethnischen Ukrainern erlaubt sein sollte, auf ukrainisch unterrichtet zu werden, Zugang zu ukrainischen Medien zu haben und Religions- und Versammlungsfreiheit zu genießen. Ein expliziter Anspruch auf russische Territorien wird in dem Schriftstück nicht erhoben.

Der frühere russische Präsident Dmitri Medwedew bezeichnete das Dekret im Onlinedienst Telegram als »Propaganda-Aktion«. Er fuhr fort: »Malorossija (Kleinrussland) ist Teil von Russland.« (AFP/jW)