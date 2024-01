Ankara: Abstimmung über schwedischen NATO-Beitritt steht bevor

AP Photo/Mindaugas Kulbis, File Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan (Vilnius, 11.7.2023)

Ankara. Die Abstimmung im türkischen Parlament über einen NATO-Beitritt Schwedens steht Berichten zufolge kurz bevor. Der Sender CNN Türk meldete am Montag, das Votum sei für Dienstag geplant. Der Sender NTV berichtete von einer Abstimmung noch in dieser Woche. Sollten die Türkei die Aufnahme Schwedens in das Verteidigungsbündnis ratifizieren, bliebe Ungarn das einzige NATO-Mitglied, das dem Beitritt noch zustimmen muss. Schweden hat auf türkisches Drängen ein härteres Vorgehen gegen die PKK zugesichert. Im vergangenen Juli erklärte sich der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan bereit, sein Veto aufzugeben. Der auswärtige Ausschuss des türkischen Parlaments stimmte dem schwedischen Antrag im Dezember zu. (AFP/jW)