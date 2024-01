Daniel Josling/dpa Fertigungsstraße für Autos: Angeblich gefährdet der Robotikhersteller ABB die Sicherheit der USA

Washington. Der US-Kongress nimmt den Schweizer Elektrotechnikkonzern ABB in Zusammenhang mit seinem China-Geschäft unter die Lupe. Zwei Parlamentsausschüsse, die sich mit der Untersuchung von »Sicherheitsbedrohungen und Risiken« durch Beijing befassen, forderten ABB-Konzernchef Björn Rosengren auf, sich bei einer öffentlichen Anhörung zu erklären. Die Ausschüsse des Repräsentantenhauses wollten prüfen, ob die Beziehungen von ABB zu chinesischen Staatsunternehmen US-Behörden und US-Häfen Spionagerisiken aussetzten und die nationale Sicherheit gefährdeten, hieß es am Freitag in dem von Politico veröffentlichten Brief.

ABB erklärte in einer Stellungnahme, das Unternehmen prüfe das Schreiben und beabsichtige, gegebenenfalls zu antworten. »Wir nehmen diese Angelegenheit ernst.« Die USA und China sind die wichtigsten Märkte für den Hersteller von Robotern, Antrieben und Steuerungen. Die ABB-Aktien sackten 3,3 Prozent ab. (Reuters/jW)