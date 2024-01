Uli Deck/dpa Bald auf sich angestellt? Auch für Jugendarbeit ist weder Personal noch Geld vorhanden ...

Berlin. Beschäftigte von Jugendämtern und Jugendhilfeträgern sehen den Kinderschutz in Deutschland wegen Personalmangels in Gefahr. Manche junge Kolleginnen und Kollegen müssten zum Berufsstart gleich 70 bis 80 Familien betreuen, sagte Kerstin Kubisch-Piesk, Vorsitzende der Bundesarbeitsgemeinschaft Allgemeiner Sozialer Dienst (BAG ASD), am Freitag zu dpa. Der ASD ist in den rund 560 Jugendämtern bundesweit unter anderem für den Kinderschutz und die Betreuung von belasteten Familien zuständig.

Bereits im April 2023 hatte die BAG ASD in einem Brief an Kanzler Olaf Scholz (SPD) und Familienministerin Elisabeth Paus (Grüne) den dramatischen Fachkräftemangel geschildert und zeitnah einen Kinderschutzgipfel unter Federführung der Bundesregierung gefordert. Weil dies nicht geschehen sei, werde der Gipfel jetzt von der BAG ASD gemeinsam mit SOS-Kinderdorf und verschiedenen Verbänden organisiert, sagte Kubisch-Piesk. (dpa/jW)