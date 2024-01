Sebastian Gollnow/dpa Kein gutern Stern mehr auf allen Straßen: Das bekannte Wahrzeichen von Mercedes-Benz

Stuttgart. Mercedes-Benz prüft den Verkauf seiner Niederlassungen in Deutschland. Es gehe um alle Autohäuser und Werkstätten im Eigenbesitz, teilte das Unternehmen am Freitag auf Anfrage mit. Die Prüfung erfolge ergebnisoffen und schrittweise. »Dabei ist Mercedes-Benz offen für Gespräche mit möglichen Erwerbern der konzerneigenenen Niederlassungen.« Als Käufer kämen nur erfahrene Unternehmen in Frage. »Wir planen nicht, an reine Finanzinvestoren zu verkaufen, und eine Schließung von Standorten ist nicht Gegenstand der Überprüfung.«

Zudem sei nicht geplant, alle Niederlassungen als Paket abzugeben. Insgesamt handelt es sich um 80 Betriebe mit zusammen 8.000 Beschäftigten. »Der physische Handel ist und bleibt eine zentrale Säule für den Erfolg von Mercedes-Benz«, hieß es in der Mitteilung. So sollten weder Mitarbeiter entlassen noch Niederlassungen geschlossen werden. Zudem strebe das Unternehmen eine »enge Abstimmung« mit dem Betriebsrat an. Auch die Beschäftigungssicherung bis 2029 für alle Tarifmitarbeiter gelte weiter. (Reuters/jW)