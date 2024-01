IMAGO/ABACAPRESS Alte und neue Chefin der Australien Open: Aryna Sabalenka (Melbourne, 27.1.2024)

Wie ungleich die Voraussetzungen vor diesem Damenfinale der Australian Open am Sonnabend doch waren: Da stand auf der einen Seite des Netzes Aryna Sabalenka, die Belarussin mit den Powerschlägen, seit Wochen unbezwungen, bei diesem Turnier noch ganz ohne Satzverlust, obendrein Titelverteidigerin in Melbourne, die im Halbfinale der US-Amerikanerin Coco Gauff, Nummer vier der Welt, eine nette Lehrstunde in Sachen Effizienztennis erteilt hatte. Keine Fehler machen ist gleich gewinnen. Ihr gegenüber befand sich die Außenseiterin Zheng Qinwen – ein aufstrebendes chinesisches Talent –, die sich durch ihren Halbfinalsieg über die noch größere Turnierüberraschung, die Ukrainerin Dajana Jastremska, nun zur vordersten Weltspitze um Gauff und Sabalenka gesellen kann. Die Chinesin wird nach dem Turnier so oder so unter den Top ten der Damen stehen.

Dann könnte man der Geschichte aber noch einen anderen Spin geben. Weil Damentennis sowieso überraschender als Herrentennis ist: Der zweite Aufschlag bietet hier ein noch stärkeres Einfallstor für Gegenangriffe. Weil bei den Frauen auch daher Titel viel seltener verteidigt werden, bei den Australian Open etwa gelang das zuletzt Sabalenkas Landsfrau Wiktoryja Asarenka im Jahr 2013. Und weil es ja noch den spanischen Trainer gibt. Der Mann heißt Pere Riba, er führte die Sabalenka-Erzrivalin Coco Gauff noch im September vergangenen Jahres zum Finalsieg bei den US Open gegen eine düpierte Belarussin. Inzwischen ist er Trainer von – natürlich, Zheng Qinwen. Gar keine schlechten Voraussetzungen also für den alternativen Spin.

Doch schon zu Beginn des ersten Satzes wirkte Zheng deutlich überfordert. Von der großen Menschenmenge in der Arena, die sie im Gegensatz zu ihrer Gegnerin nicht gewohnt ist, es ist ja ihr erstes großes Finale. Von ihren schweren Armen, die sich durch ein ganzes langes Turnier hierher kämpfen mussten. Vor allem aber von Sabalenkas peitschender Vorhand, die auch männliche Spieler verlegen machen dürfte. Mit zielgenauen Schlägen schoss die Vorjahressiegerin durch den ersten Satz, als wäre er eine Trainingseinheit. Dabei ist diese Zheng Qinwen keine Unschuld, schon im Alter von elf Jahren wurde sie von einer Sportmanagementagentur unter Vertrag genommen, sie hat gleich sieben finanzstarke chinesische Unternehmen als Sponsoren hinter sich und gilt in ihrem Heimatland bereits als Superstar. Doch das machte Superwoman Sabalenka eben alles nichts aus. 6:3.

Irgendwie musste sie im zweiten Satz daher reingrätschen, die Chinesin mit dem spanischen Trainer als Geheimwaffe, die auch noch über einen Weltklasseaufschlag verfügt und ein feines taktisches Gespür hat, klasse Tischtennis spielen kann sie ja auch. Doch was hilft es, wenn sie anders als Coco Gauff in New York nicht das ganze Publikum hinter sich hat und deren irre Beweglichkeit dazu? Sabalenkas Schwünge, ihre Physis, ihre Schlagpräzision – alles floss auch im zweiten Satz perfekt zusammen. Gleich am Anfang nahm sie Zheng ein Aufschlagspiel weg, scheiterte nur gelegentlich an sich selbst, wenn ein Ball mal ins Netz krachte, zog es dann aber durch und zerstäubte alle Hoffnungen der Chinesin auf den Sieg. Am meisten frustriert war Sabalenka am Ende über ihre eigenen vier vergebenen Matchbälle vor dem, den sie verwandelte. Dann jedoch Arme in die Höhe gerissen, losgejubelt. 6:3, 6:2.

So gelang nach einem einseitigen Finale tatsächlich die Titelverteidigung bei den Damen in Melbourne. Wäre es anders gelaufen, wenn die 19jährige Tschechin Linda Nosková nicht schon früh die Favoritin und Nummer eins der Welt Iga Świątek aus dem Turnier geworfen hätte? Wird Aryna Sabalenka nun für Jahre das Damentennis dominieren, wie zuvor die Polin? Alles ungewiss. Was auf dem Tennisplatz folgte, kannte man dagegen schon: Die neue, alte Chefin der Australian Open bekam den Riesenpokal überreicht, wirkte ob ihres zweiten Grand-Slam-Titels überhaupt angefasst, sagte in ihrer Siegesrede wie schon im Jahr zuvor, dass sie alle liebe und jetzt aufpassen müsse, bloß keinen Blödsinn zu erzählen. Dann verschwand Sabalenka mit strahlenden Augen in die Melbourner Nacht, die Ausnahmeathletin, die jenseits des Spiels sympathisch ungelenk wirkt. Und was hätte Riba nun ausrichten können? Zheng vielleicht beim nächsten Mal dringender empfehlen, auf die Mitte der Gegenseite zu spielen, um das Powertennis der Marke Aryna etwas statischer zu machen. Geändert hätte es an diesem Tag nichts.