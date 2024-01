Ciro De Luca/REUTERS Streikende Fahrradkuriere in Neapel (26.3.2021)

Wie sieht Arbeitskampf im Zeitalter der Digitalisierung aus, und welche Strategien haben die Gewerkschaften, um ihn zu führen? Dieser Frage widmen Martin Oppelt und Falko Blumenthal, letzterer Projektsekretär der IG Metall in München, einen aktuellen Sammelband. Darin wird die Fragestellung durch verschiedene Autoren schlaglichtartig behandelt. Ein Aufsatz von Franziska Cooiman und Valentin Niebler beschäftigen sich mit der finanzkapitalistischen Grundlage des digitalen Umbaus der Wirtschaft. Wie sie richtig festhalten, nutzen die meisten Startups Risikokapital als Grundlage für ihr Geschäft. Hier sehen die Autoren ein Moment der Macht der Beschäftigten, wenn diese es schaffen, mit Kampagnen die Investitionskette zu treffen, also finanzkapitalistische Player davon zu überzeugen, dass aufgrund von schlechten Arbeitsbedingungen oder ähnlichem das Unternehmen keine gute Anlagemöglichkeit darstellt.

Das Fazit mutet allerdings merkwürdig an: Waren Arbeitskampfmaßnahmen »bisher vorwiegend dazu gedacht, direkten ökonomischen Druck durch den Entzug der Arbeitskraft auszuüben, können sie sich durch die hier aufgezeigten Praktiken die spekulative Logik der Finanzwelt aneignen«. Das Ausspielen verschiedener Kapitalgeber gegeneinander mag in manchen Fällen einen Arbeitskampf unterstützen, mehr aber auch nicht: Immerhin bleiben die Finanzdienstleister die bestimmenden Subjekte jeder Kampagne, welche sie überzeugen will, in ein bestimmtes Unternehmen aus ihren Gründen nicht mehr zu investieren.

Gleiches gilt auch für die Europäische Union, die als wichtiger Akteur ausgemacht wird, da sie in viele Risikokapitalfonds investiert. Wo die EU investiert und wo nicht, ist beeinflussbar, folgt aber ihrer Logik. Der Hinweis, die »staatlichen Gelder tragen eine politische Verantwortung«, ist der endgültige Übergang vom Arbeitskampf zum politischen Appell für bessere Arbeitsbedingungen.

Der Artikel von Janis Ewen, Heiner Heiland und Martin Seeliger beschäftigt sich mit dem Arbeitskampf beim Lieferdienst Gorillas und den Herausforderungen der gegenwärtigen Rider-Proteste. Den Gewerkschaften begegnen hier die neuen digitalen Techniken als Mittel der Kapitalseite. So wird herausgearbeitet, wie sich die Betriebskommunikation in den digitalisierten Betrieben von den bisher bekannten Strukturen unterscheidet: »Ermahnungen oder unmittelbare Anweisungen durch Vorgesetzte sind eher die Ausnahme. Im wesentlichen funktioniert die Steuerung des Arbeitsprozesses der Rider durch Formen algorithmischen Managements.«

Dieses neue technische Management wird dabei aktuell noch entwickelt: So wurden die verschiedenen Fahrradkuriere zu Beginn unmittelbar in Konkurrenz gesetzt und auf einem großen Bildschirm im »Warehouse« dargestellt, wer wie schnell – oder eben langsam – seine Lieferungen erledigte. Weil das wohl nicht den gewünschten Effekt mit sich brachte, wird davon inzwischen Abstand genommen. Was bleibt, sind die Aufträge, die digital vergeben werden und innerhalb von zehn Minuten abgewickelt werden müssen: ein permanenter Stress für die Beschäftigten.

Dieser Anspruch der Kapitalseite wird durch die digitale Technik vermittelt, aber erschöpft sich darin nicht. Damit diese Sorte Jobs auch ihr Personal findet, wird die praktische Einrichtung der Arbeitsplätze und ihrer Leistungsanforderung durch die entsprechende App ergänzt um ein Selbstbild, das vom Unternehmen gerne hofiert wird. Feststellen lasse sich »die Anrufung eines (vermeintlich) typischen Lifestyles von Fahrradkurier:innen, der unter anderem rasante Fahrkünste und den lockeren Umgang mit brenzligen Verkehrssituationen beinhaltet«.

Die Autoren konstatieren hier ein »Rider-Life« als »kulturelle Interpretationshilfe«, mit der die Kuriere den Ansprüchen gerecht werden, indem sie die an sie gestellten Zumutungen in ein Bild von sich verwandeln, das ihnen entspricht: Sie sehen sich selbst als Fahrradenthusiasten und nehmen die enge Taktung der digitalen Arbeitsstrukturierung als Möglichkeit, sich und ihre Leistung auf dem Drahtesel an ihnen zu beweisen. So leisten die Beschäftigten ihren subjektiven Beitrag zu ihrer objektiven Rolle als Material des Kapitals.

Bruchlos ist dieses Bewusstsein aber nie, weil es die Zumutungen des Kapitals nicht aus der Welt schafft. »Im Jahr 2021 führten die schweren Rucksäcke der Fahrer:innen, ausbleibende Lohnzahlungen, mangelhaftes Equipment, zweifelhafte Kündigungen und die Behinderung der Betriebsratswahl in Berlin zu einer Welle an Arbeitskämpfen.« Und so wird die digitale Technik erneut in den Blick genommen, aber dieses Mal nicht als Mittel der Kapitalseite, sondern auch in diesem Artikel als technisches Mittel der Beschäftigten, sich gegen die Interessen des Kapitals zu organisieren.

Hier sind wir beim titelgebenden Schwerpunkt des Bandes, der Digitalisierung von Gegenmacht: »Die digitale Gegenmacht in Form von Rider-Chatgruppen hat dabei wesentlich zur hohen Konfliktdynamik beigetragen, da sie Arbeitserfahrungen vergemeinschafteten, managementseitige Erzählungen hinterfragten und betriebliche Interventionen koordinierten. Deutlich wurde aber auch, dass sie die strukturelle Macht der Beschäftigten am Arbeitsplatz nicht ersetzen.« Auch die anderen Artikel des Sammelbandes sind lesenswert und bieten Einblicke in die aktuellen Auseinandersetzungen in den Betrieben.