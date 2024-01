»Solidarität mit Luca! Kein Berufsverbot!« Kundgebung. Luca ist Opfer von staatlichen Repressionen geworden, die nun seine berufliche Existenz gefährden. Er ist 27 Jahre alt, arbeitet schon seit längerem als Haupt- und Realschullehrer in Frankfurt. Der Kämpfer für ein besseres Bildungssystem, mehr Lehrkräfte an den Schulen und eine bessere Bezahlung war erstinstanzlich wegen eines angeblichen Angriffs auf Polizisten auf einer 1.-Mai-Kundgebung verurteilt worden. Mittwoch, 31.1., 12 Uhr. Ort: Landgericht, Gerichtsstr. 2, Frankfurt am Main. Veranstalter: DKP Frankfurt

»Zeit der Brandanschläge. Die rechte Gewalt der frühen 1990er Jahre in der Bundesrepublik«. Vortrag. Seit dem Pogrom von Hoyerswerda am 18. September 1991 begann eine »Welle der Gewalt gegen Ausländer und Asylsuchende« in der Bundesrepublik, die auch Hamburg erfasste. Im Sommer 1993 waren offiziell mehr als 4.000 schwere »fremdenfeindliche Gewalttaten« registriert worden, darunter über 1.200 Brandanschläge. Donnerstag, 1.2., 18.30 Uhr. Ort: Forschungsstelle für Zeitgeschichte, Lesesaal, Beim Schlump 83, Hamburg. Veranstalter: Stiftung Hamburger Gedenkstätten

»Weiße Geister – Der Kolonialkrieg gegen die Herero« Filmgespräch. Ein Dokumentarfilm über die Folgen des deutschen Kolonialkrieges in Südwestafrika zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Anmeldung unter: dagmar.mueller@ba-mitte.berlin.de. Donnerstag, 1.2., 19.30 Uhr. Ort: Afrikahaus, Bochumer Straße 25, Berlin. Veranstalter: VHS Mitte in Zusammenarbeit mit dem Afrikahaus