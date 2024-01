Der Schweizer Film »Electric Fields« von Lisa Gertsch (Regie und Buch) hat beim 45. Filmfestival Max-Ophüls-Preis in Saarbrücken abgeräumt. Der Schwarzweißfilm erhielt am Sonnabend abend drei Auszeichnungen – den mit 36.000 Euro dotierten Hauptpreis für den besten Spielfilm, den Fritz-Raff-Drehbuchpreis und den Preis der Filmkritik. Insgesamt wurden 18 Auszeichnungen im Gesamtwert von 118.500 Euro vergeben, darunter 14 Jury- und vier Publikumspreise. Dafür waren 58 Filme in den vier Kategorien Spielfilm, Dokumentarfilm, mittellanger Film und Kurzfilm ins Rennen gegangen. Innerhalb der Festivalwoche standen 131 Filme in 226 Vorstellungen auf dem Programm. Das Festival steht für die Entdeckung junger Talente aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. (dpa/jW)