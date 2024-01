Nela König Ein Herz für Rauchwaren: Azad, wie man ihn kennt

Was war man als 14jähriger über Wochen hinweg davon eingenommen, dass »One«, das gemeinsame Album von Azad und Kool Savas, bald im Elektro­handel zu haben war. Was hatte der Rapper Azad aus Frankfurt am Main auch bis dato abgeliefert, meine Fresse: »Leben« (2001), »Faust des Nordwestens« (2003) und das im Nachgang indizierte »Der Bozz« (2004) waren das beste, was mir als zugegeben im ostdeutschen Dorf vor sich hindümpelnden Deutschrapjünger untergekommen war. »Phönix«, alter Schwede, das Lied macht noch heute Gänsehaut.

»One« enttäuschte qualitativ, eine ähnliche Erschütterung wie die Tatsache, dass die ein Jahr zuvor erschienene Zusammenarbeit von Jay-Z und Linkin Park zwar großartig, mit nur vier Songs aber viel, viel, viel zu kurz geraten war.

Mit »Komboz« ist nun ein neuer Langspieler von Azad erschienen, auf dem 13 von 14 Songs dem Titel entsprechend mit Features aufgenommen wurden. Mit dabei sind Größen vom Main: Haftbefehl, Celo & Abdi. Im gemeinsamen schwelgerisch-feierabendlichen Track »HWEGT« heißt es: »Joints so dick wie der UEFA-Pokal / Wir sind Champions League / Disziplin: Rapmusik« – ein Marker dafür, dass hier die Alteingesessenen von Zeiten sprechsingen, als die Europa League noch UEFA-Cup hieß und zwischen Tribüne und Rasen noch Tartanbahn war. Keine besseren, aber andere Zeiten.

Azad selbst ist recht unempfindlich, wenn es um Zusammenarbeit geht: Mag man das Zeug mit dem nach Entschuldigung ja nunmehr lupenreinen Antiantisemiten Xavier Naidoo verzeihen, weil sich Naidoo erst später als exaltierter Irrer bewies, hatte Azad zu seinem letzten Album (»GOAT«, 2020) auch Farid Bang eingeladen.

»Flowe halftime, denn ich töte mit Präzision«, hieß es damals in einem anderen Track, »So High«, zusammen mit R-’n’-B-Sänger Faiz Mangat. Das macht Azad aus: Warmes Timbre in der Stimme und konservative Beats prägen auch »Komboz«, Autotune und Tempo-Pranzen ist gestattet, aber bitte von den Gästen.

Die stammen – wir erinnern uns an »Prison Break Anthem« (2007) mit Adel Tawil – durchaus auch aus dem radiotauglicheren Popgeschäft. Mit Max Mutzke hat sich Azad zur Selbstbetrachtung »Mann im Spiegel« einen Teilnehmer des Eurovision Song Contest herangezogen. »Frag’ mich, warum Menschen so ’nen Schaden haben / Nicht erkennen, dass sie die Konsequenzen ihrer Taten tragen / Welt am Abgrund, aber warum sollten wir da handeln? / Sind ja noch paar Grad, bis wir krepieren am Klimawandel / Exportieren Waffen, aber wollen keine Flüchtlinge / Nur paar Fakten, die ich lediglich ans Licht bringe«, rappt Azad da. Fakten, in der Tat.

Abseits der richtigen Botschaften, – hier wird unter anderem darauf verwiesen, dass die bundesdeutsche Polizei eine Neigung hat, nicht eheliche Kinder für ihre Knüppelarbeit zu engagieren –, ist »Komboz« besonders durch die Features stark, kommt aber nicht an Azads scratch-lastige Frühphase heran. Diese Zeiten, auch ein Fakt, kommen nicht wieder.