imago images/gezett »Die Klappmasse klart auf ein Klack / Die klare böse Masse klappt / Diklipper diklapper wie Wasser / Verplappert von Pappe« – Elke Erb hatte Humor

Dem kommt es zu

Es ist dann schön, wenn ich Entlegenem

Abgelegtem Geäußertem

*

als Zukunft

Leben geben kann

*

wie mir ja nicht selbst

*

und Leben eben

nicht draußen

*

rauben es will.

*

Elke Erb (1938–2024)

*

Liebe Elke Erb. Das Gedicht schickt mir unser lieber Bibliothekar Werner G. und schreibt dazu: »Sie war/ist natürlich für mich sehr wichtig. Ihre Poesie wird mich weiterhin begleiten. Zweimal war sie bei den Lyrikabenden in der Bibliothek dabei. Erinnere mich an ein Gespräch mit ihr. Da verwandelten sich ihre Worte langsam in Gedichte.« Bei Ingeborg heißt es: Du bist ein Gesamtkunstwerk. Einmal habe sie Dich zu einer Lesung erwartet. Du hattest ein aufgeschlagenes Buch in der Hand. Sie habe Dich gefragt, warum? Die Antwort war: Wenn die Ampel rot ist, lese ich immer. Hans-Gerd, der malt, filmt, schreibt, enthüllt in seiner Mail, wem er den entscheidenden Schubs zur Literatur zu verdanken hat: Norbert Schmidt. Ein zum Platzen belesener, sensibler, hochintelligenter Mensch, Ingenieur und Überflieger. Hat ihn im Herbst 1979 mit folgenden Satz erstaunt, verwirrt und beeindruckt: Im Vergleich zu Kafka, ist das gesamte Ingenieurstudium ein großes Nichts. ­Kafka über etwas so Schwieriges wie ein Ingenieurstudium zu erheben, hieß für Hans-Gerd, das Unvergleichbare miteinander zu vergleichen.

Freund Jürgen, den ich vor Jahren in Kairo besucht habe, schreibt mir nach einer langen Pause, dass er einige Bücher von Dir besitzt, immer wieder darin liest und beim gleichen Verlag meinen Gedichtband erworben hat. Es stockte ihm fast das Herz, auf dem Buchdeckel eine Anspielung auf meinen Lebensgang, der sich dem Ende zuneigt, lesen zu müssen. Fragt nunmehr höflich erschrocken an, ob sich das Vorwort aufs ganz normale Altern beziehe oder eine tödliche Krankheit bei mir vorläge? Beschreibt mir seine Umstände wie folgt: »Bei mir wenig Neues. Nach Herz-OP, Schlaganfall, halbseitiger Lähmung usw. versuche ich immer noch, mich seelisch aufzurichten. Habe eine gute Psychotherapeutin.« Mein Magdeburger Freund Norbert, Du kennst ihn als Leiter des Forums für Gestaltung, meldet sich aus dem Auto, unterwegs von Berlin aus nach Rosian, mit folgender Mail zu Dir: »Wir werden fürderhin neue Worte von ihr, die diese Welt erträglicher, fassbarer machen, vermissen, und zu verschmerzen haben. Wir haben ihre Texte.« Zwei Stunden später meldet er sich höchst empört von Zuhause: Ist nicht einmal Thema in den Tagesthemen. Büchner-Preisträgern gebührt nichts. Dafür Frank Farians Tod. Ausführliches Milli-Vanilli-lillili.

Und als ich grade darüber nachdenke, wie es sich so verhält im Leben mit dem Sterben und Streben, dem Nehmen und Geben in der Kunst, erreicht mich die Bitte der Redaktion, einen Nachruf zu Dir zu verfassen. Ich sage zu. Weiß sofort ein Gedicht von Dir, das mich geprägt hat, meine Schritte im Prenzlauer Berg lenkte. Da wohnte ich in der Raumerstraße. Da nahm ich den Straßennamen her, ein T vor Raumer und zwei Pünktchen aufs kleine a zu setzen, dass Träumerstraße draus wird, ich die Straße nicht weiterhin hoch und runter lief, sondern sie tanzend auf und ab nahm.

Weißt Du noch, einmal im Brecht-Haus? Du riefst mir nach, ich solle Dir einen Wein vom Tresen mitbringen. Ich kam aus purer Freude, den Satz von Dir und Dich in dem Moment verstanden zu haben, mit zwei Gläsern zurück. Du warst verwundert, bedanktest Dich mit Worten, die ich nicht verstand, lieber zum Nachlesen von Dir erbeten ­hätte sollen. Jetzt sitze ich also da und schreibe über Dich in dritter Person die Sammelmail an meine besten Freunde und Bekannten: »Sie gehört für mich zum Prenzlauer Berg, zur Literatur, zu meinem Leben. Sie bleibt die entscheidende Auslöserin dafür, dass ich Prosa zu schreiben begann, und zeichnet dafür verantwortlich, dass ich mich vor ein paar Wochen selbst als Lyriker ins Licht zu rücken getraut habe. Ich bin ihr für alles dankbar, was ich durch sie erfahren habe, wie sie war und redete, schrieb und lachte.«

Dein Lachen macht den Unterschied. Ich verneige mich vor Deinem Werk.