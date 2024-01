Uwe Anspach/dpa Die Serco-Group verdient an Waffen, Gefängnissen und nun auch vermehrt an Geflüchtetenunterkünften (Kusel, 9.12.2022)

Der weltweit agierende Rüstungskonzern, Gefängnis- und Asylunterkünftebetreiber Serco-Group mit Hauptsitz in Großbritannien hat Geflüchtetenunterkünfte der European Homecare GmbH übernommen. Was ist bisher über die Geschäftspraktiken bekannt?

Bisher hat der Konzern in Deutschland nicht viele Unterkünfte betrieben. Seit der Übernahme von European Homecare Mitte Dezember 2023 hat sich das geändert. Von dort, wo Serco bisher tätig ist, etwa dem Flüchtlingslager in Kusel in Rheinland-Pfalz, sind schlimme Nachrichten zu vernehmen. Hinter dem von Serco betriebenen Lager fand man im November 2023 die Leiche des 24jährigen kurdischen, aus der Türkei geflüchteten Hogir A. auf. Im Februar war er nach Deutschland gekommen, um als politisch Verfolgter Zuflucht zu suchen. Es wird von Suizid ausgegangen. Sein Leben und sein Tod offenbaren aber ein System von Vernachlässigung und Repression, dem Schutzsuchende in Deutschland ausgesetzt sind. Laut Medienberichten hatte er von Schikanen und Übergriffen durch das Sicherheitspersonal berichtet. Übersetzer sollen sich geweigert haben, die Klagen an die Einrichtungsleitung weiterzuleiten, da seine Aussagen dem Ruf der Einrichtung schaden könnten. Serco will mit solchen Massenunterkünften seinen Profit maximieren.

Sie bezeichnen den Konzern als einen der Hauptakteure inhumaner internationaler Flüchtlingspolitik. Welche Belege gibt es dafür?

Der Konzern betreibt im Auftrag Australiens Inselgefängnisse für Geflüchtete im Pazifik, aus denen seit Jahren über Misshandlungen berichtet wird. Ärzte und Sozialarbeiter meldeten Fälle sexueller Belästigung, von Depressionen und Suizidversuchen. Amnesty International und Human Rights Watch thematisierten Menschenrechtsverletzungen dort. Serco rangiert auf Platz 64 der Liste der 100 größten Waffenproduktions- und Militärdienstleistungsunternehmen, die vom Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI, veröffentlicht wird. Laut Selbstauskunft auf der Konzernwebseite beträgt der Umsatz 4,5 Milliarden Dollar. Jüngst erhielt das Unternehmen einen millionenschweren Auftrag aus den USA für Kriegsgeschäfte im Nahen Osten. In Großbritannien läuft es als »der größte Konzern, von dem Sie nie etwas gehört haben«. Das Unternehmen mit 50.000 Mitarbeitern verdient an jedem Aspekt der Kriegswirtschaft: Im Rüstungssektor schafft es Fluchtursachen in Kriegsgebieten, danach ist es mit Technologien zum Überwachen und Einfangen der Flüchtenden an den EU-Außengrenzen aktiv, dann beim Einsperren von Geflüchteten im Knast. Sollten sie es dennoch in europäische Länder schaffen, schöpft der Konzern dort staatliche Gelder für ihre inhumane Unterbringung ab.

Das Geschäftsgebaren des Konzerns entspreche »faschistischen Träumen von Internierung, Vertreibung und Ausbeutung«, so ihre Kritik. Wie reagiert das Unternehmen darauf?

Gar nicht. Offenbar will man alles totschweigen – Hauptsache, das Geschäft läuft: auch indem man mittellose Geflüchtete für symbolische Löhne in den Lagern schuften lässt. Europäische Regierungen arbeiten dem Konzern zu, allen voran der bayerische Ministerpräsident Markus Söder von der CSU, wenn er eine Arbeitspflicht fordert. In Deutschland verschärft sich die Lage, aus anderen europäischen Ländern erreichen uns längst düsterere Berichte. Man kann mittlerweile Geflüchteten fast alles antun.

Ist das weitere Wachstum dieses Geschäftszweigs zu verhindern – und wer ist dafür politisch verantwortlich?

Ich bin müde, die Bundesregierung und andere führende Politiker aufzurufen, etwas zu ändern. Von ihnen geht eine feindselige Politik gegenüber geflüchteten Menschen aus. Ich appelliere an die demokratischen Kräfte, eines zu verstehen: Ähnlich wie die zur Flucht gezwungenen Menschen trifft die neoliberale Hölle und kapitalistische Produktion und Umverteilung die ganze Zivilgesellschaft. Es geht nicht darum »zu helfen«. Wir alle haben gemeinsame Interessen, müssen solidarisch zusammen kämpfen. Infolge der Profitgier entstehen Kriege und die Klimakatastrophe. Alle müssen prekärer leben. Darüber müssen wir reden, in einer verständlichen Sprache.