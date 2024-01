David Pichler/dpa Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Bündnis 90/Die Grünen) bei einem Protest gegen die AfD am Sonnabend in Sigmaringen

Bundesweit war am Wochenende erneut die Paradoxie der aktuellen Massendemons­trationen gegen die AfD zu beobachten: In zahlreichen Städten demons­trierten Zehntausende Menschen gegen rechts, bei vielen Kundgebungen sprachen zugleich Regierungsvertreter oder waren immerhin anwesend. Dass die Demonstranten in der Breite nach wie vor nichts gegen die Präsenz von Spitzenpolitikern einzuwenden haben, die mit ihrer Politik der allgemeinen Verarmung immerhin verantwortlich für das Erstarken ultrarechter Kräfte sind, sollte wenigstens kritisch aufmerken lassen.

So kamen am Sonntag in Hamburg laut der Klimagruppe Fridays for Future rund 100.000 Menschen in der Innenstadt zusammen. Am Sonnabend, zugleich Tag des Gedenkens an die Opfer des deutschen Faschismus, waren in Düsseldorf rund 100.000 Demonstranten auf der Straße. In Kiel zählten die Veranstalter am selben Tag mehr als 15.000 Teilnehmer einer Kundgebung. Im hessischen Marburg versammelten sich nach Polizeiangaben unter dem Motto »Marburg gegen rechts« rund 16.000 Menschen in der Innenstadt, wie der Hessische Rundfunk berichtete. Etwa 20.000 Menschen beteiligten sich an dem Protest in Aachen, wie der WDR berichtete. Dort waren Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) anwesend. Lindner warnte am Sonntag, bei einem FDP-EU-Parteitag, der die rüstungsaffine Transatlantikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann mit 90 Prozent Zustimmung zur Spitzenkandidatin für die EU-Wahl im Juni ernannte, die AfD sei eine Gefahr für »bürgerliche Werte« und die »Demokratie«. Das Programm der Partei würde Deutschland zudem wirtschaftlich ruinieren.

Und auch in kleineren Orten waren die Menschen am Sonnabend auf den Straßen: In Singen zählte die Polizei 4.000 Demonstranten, in Sigmaringen waren es rund 2.000. Dort nahm Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) teil. Bereits am Freitag waren in mehreren Städten Tausende Menschen auf die Straße gegangen. Proteste gab es etwa in Frankfurt am Main, Saarbrücken, Herne und Gütersloh. Am vergangenen Wochenende hatten sich nach Angaben des Bundesinnenministeriums bundesweit mehr als 900.000 Menschen an ähnlichen Demonstrationen beteiligt.

Auf einer Versammlung in Osnabrück am Sonnabend sprach unter anderem Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD). Die AfD wolle den Systemwechsel, so Pistorius: »Das heißt nichts anderes als, sie wollen zurück in die dunklen Zeiten des Rassenwahns, der Diskriminierung, der Ungleichheit und des Unrechts.«

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zeigte sich indes hocherfreut über die Demonstrationen gegen rechts in den vergangenen Wochen, wohl auch weil sie dazu beitragen, von der Krise der Ampelregierung abzulenken. »Unser Land ist gerade auf den Beinen. Millionen Bürgerinnen und Bürger gehen auf die Straße«, sagte er in einer Onlineansprache. Auch mit Blick auf die EU-Wahl, bei der seiner Partei eine Pleite droht, versuchte er die Demonstrationen zu instrumentalisieren und stellte die Sozialdemokraten als Bollwerk gegen ultrarechte Kräfte dar. So erklärte der Kanzler auf einer SPD-Delegiertenkonferenz am Sonntag, für die Wahl erwarte er ein »klares Votum gegen rechts«. Der beste Weg, ein Zeichen zu setzen, sei demnach, mit der SPD die älteste demokratische Partei zu wählen.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) nutzte den 79. Jahrestag der Befreiung des Vernichtlungslagers Auschwitz durch die Rote Armee, um einmal mehr ein entschiedenes Handeln des Staates zuzusichern. Bei einer Ansprache in der Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück in Fürstenwalde/Havel am Sonnabend ging sie auf das Treffen von ultrarechten Politikern aus der CDU und der AfD, Unternehmern und Faschisten am 25. November bei Potsdam ein, das Auslöser der aktuellen Proteste ist: »Keine 80 Jahre nach dem Ende des Hitler-Regimes werden wieder Pläne geschmiedet, Menschen systematisch zu diskriminieren und zu drangsalieren, zu entrechten und zu vertreiben aufgrund ihrer Abstammung, ihres Aussehens, ihrer Herkunft oder ihrer politischen Haltung«, so Faeser.

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner schloss unterdessen jede Koalition mit der AfD aus. Beim Berliner Presseball am Sonnabend antwortete der CDU-Politiker auf die Frage, ob er garantieren könne, »dass die CDU in keinem Bundesland mit der AfD koaliert«, mit einem knappen »Ja«.