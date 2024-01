Sputnik/Pavel Bednyakov/Kremlin via REUTERS Im Rahmen des Gedenkens an die Befreiung Leningrads wurde auch ein Mahnmal für die sowjetischen Opfer des Zweiten Weltkriegs eingeweiht (Sajzewo, 27.1.2024)

Russland hat am Wochenende der Opfer der deutschen Hungerblockade von Leningrad vom Herbst 1941 bis Anfang 1944 gedacht. Am 27. Januar 1944 – genau ein Jahr vor der Befreiung von Auschwitz – hatten sowjetische Truppen den deutschen Belagerungsring um die Stadt nach 872 Tagen durchbrochen. Die Wehrmacht hatte 1941 bewusst darauf verzichtet, das heutige St. Petersburg zu erobern, um die Bevölkerung nicht ernähren zu müssen. Statt dessen hatte sie die Lebensmittelinfrastruktur der Stadt gezielt zerstört. Geschätzte eine Million Tote waren die Folge.

Auf der zentralen Gedenkveranstaltung in der Petersburger Gasprom-Arena nannte Staatschef Wladimir Putin die Verteidigung von Leningrad einen der tragischsten, aber auch triumphalsten Aspekte der Geschichte des »Großen Vaterländischen Krieges«. Die Bevölkerung der Stadt habe ebenso wie die Rote Armee Übermenschliches geleistet, um der deutschen Belagerung standzuhalten. Leider zeige sich inzwischen allerdings, dass der Faschismus 1945 zwar eine Niederlage erlitten habe, aber keine endgültige. So feierten die baltischen Staaten und die Ukraine ihre jeweiligen Nazikollaborateure und stellten sich in deren Nachfolge. Putin kündigte an, dass Russland sich auf diplomatischem Wege um die internationale Anerkennung der Leningrader Blockade als Völkermord bemühen werde.

Der zweite Redner auf der Veranstaltung war der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko. Er sagte, bis heute würden in seinem Land und in Russland weiterhin die Überreste unbekannter Kriegsopfer gefunden. Trotzdem hegten das belarussische und das russische Volk keine Feindschaft gegen das deutsche Volk, sondern betrachteten nur die politischen Führungen im Westen als Gegner, die das Wiedererstarken des Faschismus politisch und militärisch unterstützten.

Auf dem St. Petersburger Piskarjowskoje-Friedhof, wo die meisten Blockadeopfer in Massengräbern bestattet sind, legte auch der deutsche Botschafter in Russland, Alexander Graf Lambsdorff, einen Kranz nieder. Das Auswärtige Amt sprach in einer Erklärung von einem »bis heute nachhallenden Schmerz« über das »unfassbare Leid«, welches die deutsche Belagerung über die Menschen von Leningrad gebracht habe. Deutschland stehe zu seiner historischen Verantwortung, ließ Ressortchefin Annalena Baerbock formulieren.