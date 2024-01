Annegret Hilse/REUTERS

In Erinnerung an die Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau vor 79 Jahren durch die Rote Armee fanden am Sonnabend in zahlreichen Städten Gedenkveranstaltungen statt. So versammelten sich rund 1.000 Menschen unter dem Motto »Für ein gewaltfreies Miteinander, gegen Antisemitismus und Rassismus« zu einer Lichterkette vor dem ehemaligen Jüdischen Waisenhaus in Berlin-Pankow. Die Veranstaltung richtete sich auch gegen das aktuelle Erstarken ultrarechter und faschistischer Kräfte. (jW)