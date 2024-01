Im Berliner Bezirk Mitte sollen ab der kommenden Woche knapp 100 Einrichtungen der Jugendhilfe abgewickelt werden. Was sind das für Einrichtungen?

Das sind Freizeiteinrichtungen, Schulstationen, Familienzentren. Die Zahl ist ein bisschen irreführend. Es sind knapp 100 Projekte, aber nicht 100 verschiedene Orte oder Gebäude.

Sondern wie viele?

Wir haben im Bezirk 52 Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen, das sind tatsächlich Orte. Davon müssten wir, Stand jetzt, 30 schließen, also mehr als die Hälfte.

Schlimm genug.

Ja, das wäre ein totaler sozialer Kahlschlag. Absolut.

Die freien Träger dieser 52 Einrichtungen haben von Ihnen für 2024 nicht die üblichen Jahresverträge erhalten, sondern »Auslauffinanzierungsverträge«, nach denen sie ihre Projekte von Februar bis April abwickeln sollen. Das heißt, sie müssen zum 31. Januar die Mietverträge für die Räumlichkeiten kündigen?

Ja, und die Kündigungen an die Mitarbeiter rausschicken. Das ist der aktuelle Stand. Die Einrichtungen laufen dagegen natürlich Sturm. Zu Recht. Denen laufen die Mitarbeitenden weg wegen der Unsicherheit bei den Arbeitsverträgen. Und man kann sich natürlich vorstellen, was mit den Häusern passiert, wenn die Träger ihre Mietverträge kündigen. Dann werden dort nicht mehr Lernräume sein, sondern Leerstand. Oder was habe ich hier (zeigt auf ein Pappschild, das in seinem Büro im Rathaus an der Wand lehnt): »Spekulation statt Safe Space«.

Das Plakat stammt von einer Demo gegen den Kahlschlag am 18. Januar vor dem Abgeordnetenhaus, zu der Sie mobilisiert und auf der Sie gesprochen haben. Wie groß war diese Demo?

Ich war positiv überrascht. Das war ein großer, lautstarker Protest. Abgeordneter aller demokratischen Parteien sind rausgekommen. Man hat gesehen, dass man die Jugendarbeit aus Mitte in kurzer Zeit auf die Straße bekommt. Und das wurde noch mal getoppt am Dienstag, am 23. Januar, vor dem Rathaus Friedrichshain-Kreuzberg, wo die Senatoren von Hunderten Teilnehmenden mit Sprüchen, Trillerpfeifen und Trommeln empfangen wurden.

Nur zum Verständnis: Sie demonstrieren gegen Kürzungen, die Sie selbst durchsetzen müssen, weil Sparvorgaben des Senats Sie dazu zwingen?

Der Senat sagt nicht unbedingt, wo gespart werden soll. Das beschließen wir im Bezirksamt. Aber der Senat macht klare Vorgaben, wo nicht gespart werden darf, und wenn die nicht gelockert werden, bleibt uns nichts übrig als Jugendklubs zu schließen. Das halten wir für untragbar und wenden uns mit der Forderung ans Land, mehr Flexibilität zu bekommen, wo wir sparen dürfen. Zum Beispiel bei Investitionen, die wir nach hinten schieben könnten, oder bei Bauunterhaltungsmitteln.

Sie haben über die Kürzungen, gegen die sich die Proteste richten, im Bezirksamt mitentschieden?

Wir müssen im Bezirksamt in diesem Jahr 13 Millionen Euro einsparen und haben das bei der Sitzung am 16. Januar auf die sechs Stadträtinnen und Stadträte verteilt. Ich habe für meinen Bereich Jugend, Familie und Gesundheit 2,7 Millionen abbekommen. Ich hätte mich wehren und sträuben können, habe aber keine Mehrheit im Bezirksamt und finde es auch fair, dass sich alle beteiligen. Es gab einen Gegenvorschlag, nach dem im Jugendbereich 5,1 Millionen gekürzt werden sollten. Der hat sich nicht durchgesetzt.

Von wem kam der?

Das werde ich nicht sagen. Es war nicht die Bezirksbürgermeisterin. Mit Stefanie Remlinger bin ich in einem engen Austausch. Wir stehen Seite an Seite mit den Protesten. Dass nur Mitte und Kreuzberg bei der Jugend kürzen, wie die Bildungssenatorin bei der Demo am Dienstag ins Mikro gerufen hat, mag stimmen. Ich würde aber nicht erlauben zu sagen, dass das an den Grünen-Bürgermeisterinnen dieser Bezirke liegt.

Warum müssen die 13 Millionen Euro überhaupt gekürzt werden, wie ist der Senat auf die Summe gekommen?

Das setzt sich aus vielem zusammen. Einmal erwirtschaftet der Bezirk mit bestimmten Produkten ein Defizit. Wir sind ja leider im Wettbewerb mit den anderen elf Bezirken. Wieviel Geld wir erhalten, hängt auch davon ab, zu welchen Preisen wir unsere – in Anführungsstrichen – Produkte anbieten können. Ein Personalausweis kostet in Mitte vielleicht mehr als in Marzahn-Hellersdorf, weil die Mieten höher sind oder die Flächen in den Altbauten ungünstiger. Ich nehme das nur als Beispiel. Von den unterschiedlichen Preisen für den Ausweis zahlt das Land den Median zurück, das heißt: Sechs Bezirke machen plus, sechs machen minus. Und ein Bezirk hat zig Produkte, Hunderte. In der Gesamtschau ergibt sich da für den Bezirk Mitte regelmäßig ein Defizit. Aber es gibt auch Sonderfälle in diesem Jahr.

Zum Beispiel?

Die Schimmelschule »Anna Lindh« im Wedding oben.

Wegen Schimmelbefall seit 2022 geschlossen.

Genau. Da haben wir vom Abgeordnetenhaus die Erlaubnis bekommen, einen Mietvertrag zu schließen, bekommen die sechs Millionen Euro Mietkosten in diesem Jahr aber nicht zurück. Damit ist unser Haushalt zusätzlich belastet.

Ein dritter Punkt wären erhöhte Einnahmevorgaben. Das betrifft unter anderem die Parkraumbewirtschaftung. Zunächst wurde uns vom Land auf Basis der Daten von 2017/18 aufgetragen, soundso viel Millionen mehr einzunehmen. Später wurde uns dann vorgeworfen, wir hätten eine zu hohe Zahl angegeben. Da wurden wir in ein Dilemma gedrückt, das wir nicht selbst verschuldet haben.

Sollte an den 13 Millionen nicht mehr zu rütteln sein, bliebe immer noch die Frage, warum bei der Jugendhilfe gekürzt werden muss. Wie groß ist der Bezirkshaushalt?

Der Bezirk hat einen Haushalt von 1,1 Milliarden. Aber wir haben mal errechnet, wieviel Geld davon überhaupt zur Verfügung steht, um es sparen zu können. In der Theorie. Es sind nur 209 Millionen. Und von denen stehen kurzfristig sogar nur 35 bis 38 Millionen zur Verfügung. Die sind sozusagen locker verfügbar, locker in Anführungsstrichen. Davon müssen wir die 13 Millionen sparen.

Und weil bei Jugendklubs Leute mit leicht kündbaren Jahresverträgen arbeiten, gehört das zur Verfügungsmasse. Wie viele der 52 Einrichtungen, die gerade besonders zittern müssen, haben Sie seit Ihrem Amtsantritt Ende 2021 persönlich besucht?

Das habe ich vor dem Gespräch nachgeguckt. Es waren 38 von 52. Die habe ich bereits besucht. Am Dienstag war ich beim Kinderverein »Ottokar« im Heinrich-Heine-Viertel. Die Mitarbeitenden dort haben gut aufgezeigt: Der Ort liegt in der Mitte von drei Schulen, und das Einzugsgebiet geht weit über Mitte hinaus. Da kommen regelmäßig Kinder aus Hellersdorf und Spandau. Das ist eine Einrichtung, die sich an Jüngere richtet, nicht wie normale Jugendklubs, wo man erst so mit 13, 14 hingeht.

Der Verein »Ottokar« ist Anfang 1990 entstanden, als Mütter und Väter »die durch die Ereignisse der Wende weggefallenen Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche« zu kompensieren versuchten, steht in der Selbstdarstellung. So gesehen wäre das Ende nur die Vollendung der Wende.

Mir geht es aktuell darum, klarzumachen: Jede Einrichtung wird gebraucht. Es geht um Tausende Kinder und Jugendliche, die auf einmal vor verschlossener Tür stehen würden. Ich kann mir nicht ausmalen, was das für diese jungen Leute bedeuten würde. Im RBB ging es am Dienstag in der »Abendschau« um eine Einrichtung in der Koloniestraße. Die Kids dort sind mir sehr ans Herz gewachsen. Ich war mehrfach da, und sie haben auch mich besucht. Wir haben hier im Rathaus ein Fahrstuhlwettrennen gemacht und eine Sitzung simuliert, bei der die Kinder einen Antrag, das Wahlalter zu senken, miteinander debattiert haben. Das war echt sehr lustig. Wir stehen uns sehr nah. Ich kann diesen Kindern nicht in die Augen gucken und sagen: Die Einrichtung ist demnächst zu, also: Es tut mir weh, das sagen zu müssen, und ich hoffe, dass wir es abwenden können.

Mit alternativen Sparvorschlägen: Investitionen und Bauvorhaben sollen verschoben werden. Bisher dürfen diese Mittel im Haushalt ausdrücklich nicht eingespart werden?

So ist es. Das Land darf bei Investitionen sparen, aber die Bezirke nicht. Wir haben der Senatsverwaltung für Finanzen mitgeteilt, welche Investitionen wir nach hinten schieben würden.

Welche wären das?

Das sind drei Projekte, die sich auf verschiedene Ämter verteilen und eher in der Zukunft liegen. Die genauen Orte können wir nicht öffentlich benennen. Es steht nicht fest, ob wir das dürfen. Wir bitten erst um die Erlaubnis dafür.

Nur die Senatsverwaltung für Finanzen kann die Kürzungen noch zurücknehmen?

In Abstimmung mit dem Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses. Der hat den Bezirken zuletzt vorgeworfen, dass sie im Geld schwimmen und auf Rücklagen zurückgreifen können, weil sie Personal nicht einstellen und Stellen extra freilassen, um das Geld einzustreichen. Aber dem ist ja nicht so, denn das Personalbudget ist ein Ist-Kostenbudget, das heißt: Nur besetzte Stellen sind auch mit Geld hinterlegt.

Wir werden dem Hauptausschuss jetzt trotzdem anbieten, auch bei den Personalmitteln zu sparen, aber nur bei neuen Stellen. Also nicht bei vorhandenen, unbesetzten Stellen, sondern nur bei Neuausschreibungen.

Aber Stellen, die im Plan für 2024 stehen?

Genau, die wollen wir nach hinten schieben, später ausschreiben zum Beispiel. Das sind dringend benötigte Stellen. Insofern tut uns das sehr weh.

Und bei all den Bemühungen können Sie nicht davon ausgehen, die Kürzungsvorgabe von 2,7 Millionen für Ihren Bereich komplett vom Tisch zu bekommen.

Selbst wenn der Finanzsenator uns einmalig die Möglichkeit gibt, die Einsparungen anderweitig zu erbringen, bleibt eine Summe X. Wir haben im vergangenen Jahr rund sechs Millionen einsparen müssen, verteilt auf die sechs Stadträte. Man wird auch diesmal nicht sagen können: Weil die Jugendarbeit so laut war, wird bei Jugend gar nicht gespart und dafür mehr beim Sozialamt zum Beispiel. Das wollen wir auch nicht. Jugend kann laut sein, das haben wir jetzt mitbekommen. Das ist auch richtig so. Aber wir sind solidarisch im Bezirksamt. Und ich kann gewisse Einsparungen auch erbringen, aber eben nicht in der Höhe, dass ich Einrichtungen schließen muss.

Natürlich, mehr wäre immer besser. Das ist ein anderes Thema, dass die Bezirkshaushalte nicht ausfinanziert sind. Das ist ein grundsätzliches Problem. Das wurde auch bei der Haushaltsaufstellung laut kommuniziert.

Haushalte sind Ergebnisse von Verteilungskämpfen, und wenn Sie irgendwann eine Kündigung für eine Einrichtung aufsetzen müssen, dann als Folge lange verlorener Schlachten.

Richtig, das ist auf Landesebene genauso. Die Senatsverwaltungen haben alle das Problem, dass sie Einsparungen in Millionenhöhe erbringen müssen. Die Abgeordneten haben einem Haushalt zugestimmt, ohne zu wissen, bei welchen Projekten tatsächlich gekürzt wird. Das muss jetzt die Verwaltung ausbaden.

Gleichzeitig wird die Verwaltung kaputtgespart. Die Umverteilung läuft auf vielen Ebenen. Müssten nicht auch die Proteste der Jugendhilfe in einen größeren Zusammenhang gebracht werden, mit Bündnissen zum Beispiel?

Das sind verschiedene Strategien. Ich denke, es ist vollkommen legitim, dass die Träger sehr laut auf der Straße sind. Aber unsere Aufgabe ist natürlich auch, die Gespräche zu führen. Die Bürgermeisterin ist im Austausch mit dem Regierenden Bürgermeister und mit dem Finanzsenator. Das ist ein gutes Zeichen. Uns wird zugehört, nachdem auch durch den lautstarken Protest erkannt wurde: Hier brennt die Luft.

Klassenkampf bleibt im Rathaus schwierig.

Aus dem Rathaus heraus schwierig, ja, und wir haben im Bezirksamt mit sechs Stadträtinnen und Stadträten vier verschiedene Parteien. Ich habe keine Mehrheit und bin auch eher ein Freund davon, sich in der Kommunalpolitik mit den anderen demokratischen Fraktionen zu verständigen. Das ist ja gang und gäbe. Manchmal wirkt das Abstimmungsverhalten in der Bezirksverordnetenversammlung kurios, wenn zum Beispiel die Linke mit der CDU eine Abstimmung macht gegen SPD und Grüne ...

Bei welcher Gelegenheit etwa?

Da habe ich jetzt kein Beispiel. Das ist oft an Sachthemen orientiert. Es gibt keine formale Regierungskoalition auf der Bezirksebene, und es gibt kein politisches Bezirksamt.

Dem Bezirksamt könnte am Ende nur die Entscheidung überlassen bleiben, welche 30 der 52 Einrichtungen geschlossen werden. Und dabei sind das doch staatliche Aufgaben, die bei »Ottokar« oder »Frisbee« übernommen werden.

Richtig, wir haben diese Aufgaben nur übertragen an freie Träger. Das ist tatsächlich die Krux. Viele Leistungen des Staates sind Pflichtleistungen, der Anspruch auf Hilfen zur Erziehung zum Beispiel. Da darf nicht rangegangen werden. Aber es gibt eben keinen Rechtsanspruch auf Jugendarbeit im Jugendklub. Wir hatten gehofft, das würde sich durch das Jugendfördergesetz ändern und auch durch das Familienfördergesetz. Die rechtlichen Rahmenbedingungen sind damit auch deutlich besser geworden als noch in den Sparjahren von Sarrazin. Aber die Leistungen der Jugendhilfeträger laufen bei den Häushältern immer noch unter dem Logo »freiwillige soziale Leistungen«, eben weil es keinen Rechtsanspruch gibt. Nach deren Aussage.

Wir würden argumentieren, dass das SGB VIII ist und den jungen Menschen und Familien zusteht. Deswegen darf hier nicht gekürzt werden. Das sagen wir laut. Und natürlich laufen im Hintergrund auch fachliche Diskussionen mit der Landesebene darüber, warum die Verträge mit den freien Trägern jedes Jahr neu gefasst werden müssen. Selbst der Regierende Bürgermeister hat auf dem Jugendgewaltgipfel gesagt, dass er davon wegkommen will. Da will ich gerne Taten sehen.

Sind für die nächsten Tage weitere Proteste gegen die Kürzungen bei der Jugend geplant?

Erst mal nicht, weil wir eine Rückmeldung vom Senat erwarten. Wir haben gezeigt, an welchen Stellen wir Einsparungen erbringen würden, und warten auf ein Signal.

Wenn das bis Mittwoch ausbleibt, müssen die Träger der Einrichtungen ihre Räume und Mitarbeiter zum 30. Januar kündigen?

Wir sind mit den Trägern darüber im Gespräch, dass sie die Kündigungen auch dann nicht rausschicken. Vielleicht können wir die Verträge um zwei Monate verlängern, ich habe da einen guten Austausch mit der Bürgermeisterin.