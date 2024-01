Sommer/IMAGO Aus der Affäre Kießling wurde eine Affäre Wörner. Der General und sein Minister beim Zapfenstreich (26.3.1984)

Eigentlich war alles völlig überflüssig. Der Vier-Sterne-General und stellvertretende NATO-Oberbefehlshaber für Europa, Günter Kießling, hatte bereits um seine Versetzung in den Ruhestand gebeten. Er war des Postens überdrüssig, den er seit Anfang 1982 innehatte, ohne ihn jemals gewollt zu haben. So stellt es Heiner Möllers in seinem Buch »Die Affäre Kießling« dar. Besonders hinderlich für die Erfüllung seiner Aufgaben war demnach seine Ehelosigkeit. Eines der Probleme: »Mit wem sollte er einen Divisionsball eröffnen?« Im NATO-Quartier begegnete man Kießling wie einem Fremdkörper, und schon im Oktober 1982 teilte dieser Verteidigungsminister Manfred Wörner (CDU) mit, dass er gerne in den Ruhestand gehen wolle. Doch dann gab es Gerüchte, der General sei homosexuell.

Der Staat, der im Bund mit kirchlicher oder kleinbürgerlicher Moral Homosexualität zu Perversion erklärt, unter Strafe stellt und Homosexuelle ächtet, sieht sich in der Folge von jenen Homosexuellen bedroht, die sich, klammheimlich, nach oben an die Schaltstellen der Macht gearbeitet haben. Die Logik: Er hat sie – im Patriarchat sind es in der Regel Männer – erpressbar gemacht. Außerdem könnten sie ihre Stellung als Vorgesetzte ausnutzen … Also muss er sich schützen, Homosexuelle aufspüren und aussondern. Dass damit auch die Denunziation zum Mittel wurde, unliebsame Personen loszuwerden, ist eine unvermeidbare Folge.

Das war der Stand der Dinge zu Beginn der Affäre. Kießling sollte also schwul sein. Wollten die Amerikaner ihn loswerden? Hatten andere Geheimdienste ihre Finger im Spiel, um die NATO oder die Bundesregierung zu blamieren? Der NATO-Doppelbeschluss musste schließlich umgesetzt werden, und Bundeskanzler Helmut Kohl (CDU) war gerade erst mit seiner geistig-moralischen Wende zum gesellschaftspolitischen Roll-back angetreten. Aufrüstung nach innen und nach außen.

Hardliner drängen

Niemand wusste Genaues, also wollte man es herausbekommen und schickte einen Ermittler in die Kölner Schwulenszene. Im schummrigen Licht einer Bar wurde Kießling auf einem Foto als einer der ihren erkannt. Doch der General – mit der Erkenntnis konfrontiert – stritt alles ab. Was tun? Schwamm drüber und dezent seinem Wunsch nach Verabschiedung nachkommen? Das reichte den schwulenfeindlichen Hardlinern nicht, denn sie – das hat Tradition – reagieren besonders allergisch, wenn die Sicherheitsorgane betroffen sind. Die Nazis führten für die SS und die Polizei 1941 sogar die Todesstrafe ein. An der Bundeswehr waren die Liberalisierungen des Paragraphen 175 in den Jahren 1969 und 1973 im wesentlichen vorbeigegangen. Homosexuelle Wehrdienstleistende wurden seit 1970 immerhin nicht mehr vorzeitig entlassen. Berufssoldaten konnten die ganze Dienstzeit absolvieren. Der Aufstieg blieb ihnen aber weiterhin versagt. Also Wachsamkeit beweisen und die Ermittlungen zu einem gesicherten Ergebnis führen.

In der allgemeinen Erregung verdichteten sich die Gerüchte zur Realität – jedoch nur in der Phantasie der Verantwortlichen. Obwohl Kießlings Abschied inzwischen für den 31. März 1984 verabredet war, drängten der Militärische Abschirmdienst (MAD) und der zuständige Staatssekretär den Minister, ihn schon Ende 1983 zu entlassen – ohne jede Öffentlichkeit.

Doch etwas sickerte durch. Journalisten stellten Fragen. Es musste doch einen Grund dafür geben, dass die Entlassung still und heimlich drei Monate vorgezogen wurde. Am 4. Januar 1984 machte die Süddeutsche Zeitung den Vorgang öffentlich. Am 7. Januar ging auch Kießling in die Offensive. Der sonst hoch gehaltene Korpsgeist hatte in dieser Angelegenheit versagt; niemand war ihm beigesprungen. Der General erklärte im Interview mit dem Kölner Express, weder homosexuell zu sein noch Beziehungen zu Männern unterhalten zu haben. Und er nahm sich den besten Anwalt, den es für den Fall geben konnte.

Affäre Wörner

Der Jagdinstinkt der Presse war geweckt. Verteidigungsminister Wörner, der sein Amt 1982 mit vielen Vorschusslorbeeren angetreten hatte, musste jetzt Fakten liefern und die Angelegenheit klären. Doch heraus kamen lediglich die Schlampereien beim MAD und im Verteidigungsministerium sowie Einblicke in die Schwulenszene. Im Juni 1983 hatte es AIDS zum ersten Mal auf die Titelseite des Spiegel gebracht, im Heft fielen Begriffe wie »Lustseuche« oder »Zeitbombe«. Noch war man nicht so weit, im Zuge einer Generalmobilmachung gegen Schwule die letzten Winkel der Subkultur auszuleuchten, doch lieferten die Boulevardmedien auf der Suche nach dem schwulen General schon mal einen Vorgeschmack darauf.

Was bis zum Jahreswechsel als »Kießling-Affäre« schwelte, war zur Affäre »Wörner« geworden. Einen Monat lang hielt sie die Republik in Atem und auch die NATO-Partner rieben sich die Augen. Dann wurde der General rehabilitiert, wiedereingestellt und Ende März 1984 mit Zapfenstreich verabschiedet. Zuletzt hatte der Kanzler die Sache selbst in die Hand genommen, einen Rücktritt Wörners lehnt er jedoch ab.

Die Ehre des Soldaten war somit wiederhergestellt – bis auf ein paar Blessuren. Die Ehre der Homosexuellen war es nicht. Die Affäre hat in aller Deutlichkeit gezeigt, wie tief die antihomosexuellen Reflexe auch knapp 15 Jahre nach der ersten Reform des Paragraphen 175 saßen und wie mächtig der Wunsch nach Enthüllung und Skandal wirkte. Kießling war noch nicht verabschiedet, da präzisierte das Ministerium mit Erlass vom 13. März 1984, dass Schwule in der Bundeswehr nicht befördert und nicht Vorgesetzte sein dürfen. Eine Praxis, die übrigens auch im anderen Teil Deutschlands galt. In der DDR wurden Zeit- und Berufssoldaten entlassen, wenn ihre Homosexualität bekannt wurde und sie Vorgesetztenfunktionen ausübten.

Erst 1994 – nach der endgültigen Streichung des Paragraphen 175 aus dem Strafgesetzbuch – wurden schwule Soldaten schrittweise gleichgestellt und vor Diskriminierung geschützt. Mit dem Gesetz zur Rehabilitierung homosexueller Soldaten in der Bundeswehr und in der Nationalen Volksarmee (NVA) fand dieser Prozess 2021 seinen vorläufigen Abschluss.