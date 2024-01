»NSU-Komplex und kein Ende?« Buchvorstellung und Diskussion »Wahrheit und Lüge in den polizeilichen Ermittlungen im NSU-Komplex 2000–2011«. Sonnabend, 27.1., 18 Uhr. Ort: Bürgerhaus Zeuthen, Goethestr. 26 B, Zeuthen. Veranstalter: Rote Hilfe e. V., Ortsgruppe Königs Wusterhausen

»Stuttgart erinnert an die Befreiung von Auschwitz vor 79 Jahren und ruft zum Kampf gegen Faschismus und rechte Politik auf«. Gedenkkundgebung. Sonntag, 28.1., 15 Uhr. Ort Gedenkstätte »Zeichen der Erinnerung«, Nordbahnhof Stuttgart. Veranstalter: Organisierte Autonomie, Eastside Stuttgart

»Das erste KZ in Bremen«. Kundgebung am 30. Januar, dem Jahrestag der Machtübertragung an die Faschisten. Nach der Machtübertragung musste als erstes die Opposition verschwinden, in Bremen wurde das erste KZ gleich im März 1933 eingerichtet, in den ehemaligen Auswandererhallen Mißler in Findorff. Dienstag, 30.1., 16.30 Uhr. Ort: Hemmstraße, vor Haus Nr. 124, Bremen. Veranstalter: VVN-BdA Bremen

»Chile 1973. Denkmäler und Wandbilder in DDR und BRD«. jW-Buchvorstellung mit Autor Carlos Gomes. Das Fotobuch erschien anlässlich des 50. Jahrestags des Putsches. Kunsthistoriker Gomes liefert eine Übersicht der heute noch erhaltenen Denkmäler und Wandbilder in vielen Städten – auch in Bremen – und wirft einen Blick auf verschollene Kunstwerke. Donnerstag, 1.2., 19.30 Uhr. Ort: Kulturzentrum Kukoon, Buntentorsteinweg 29, Bremen. Veranstalter: Franziska Rauh (IKFK), Christian Leonhardt (InIIS), Sigrid Dauks (BUA)