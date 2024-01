World History Archive/IMAGO Da sieht man es mal wieder. Was auch immer (Le colin-maillard als Partnerringtausch)

Der Müllordner ist wieder voll. »Chick69«, »kesse Bine« und ihre Freundinnen aus Oer-Erkenschwick lassen keine Zweifel an ihrem Verlangen nach unkompliziertem und hemmungslosem Zweikampf. Einfach bei der Seite sowieso anmelden. Angeblich vermitteln auch die anspruchsvolleren Börsen statt Lebensgemeinschaften oder z. B. Erdölbarrel und Schweinehälften längst nur noch Speed-Dates für Kurzentschlossene. Frauen in festen Partnerschaften, haben »amerikanische Wissenschaftler« herausgefunden, verlieren nach wenigen Jahren jegliches Interesse am Sex … mit ihrem Mann.

Da sieht man es mal wieder. Was auch immer. Vielleicht ist das alles nämlich nur ein Schwindel. Dass man auf Karneval, im Urlaub oder bei größeren Feiern irgendwann mit irgendwem besoffen in der Kiste landet, habe ich selbst nie erlebt. Und das lag nicht daran, dass ich nicht gesoffen hätte. Ich komme ins Gespräch. Offenbar habe ich sogar Witz und bin auch optisch-haptisch-olfaktorisch nicht über die Maßen abstoßend, wenn ich den Bekanntschaften Glauben schenken will (ich will). Am Ende haben wir uns immer »gut unterhalten«, als umfasste nicht selbst die öffentlich-rechtliche Definition von Unterhaltung längst mehr als Cocktailnippen und die wohldosierte Absonderung vorher zurechtgelegter Komplimente.

Was nützt die liberalste Einstellung zu Sex außerhalb der Partnerschaft, wenn keiner mitmacht, oder nur die Partnerin? Vielleicht habe ich einfach Pech? Meine Erfahrungen sind längst statistisch signifikant. Ich hätte 2,4mal vom Blitz erschlagen oder 4,55mal Lottokönig werden müssen, so unwahrscheinlich ist laut Boulevard und Sexforschung der Fall, dass so oft nur die »davon« Abgestoßenen, die »nur mal quatschen wollen« an mir Interesse zeigen. Oder haben die anderen Oer-Erkenschwickerinnen (mit nichts als Schwicken im Sinn) geheime Codes, die dem Einnachter-Neuling verborgen bleiben? Machen sie sich für den Abend unscheinbar und hässlich? Habt Ihr mich am Ende schon seit Jahren im Visier? Meldet Euch! (Nickname: Latte20+)