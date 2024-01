IMAGO/HMB-Media Hat ’ne Uzi in der Brust: Rapper Disarstar

Von zwei Sachen hat Gregor Gysi besonders wenig Ahnung: Rap und Marxismus. Letzteres beweist er, sobald er den Mund öffnet. Ein gutes Beispiel: sein Gespräch mit dem Hamburger Rapper Disarstar vor etwa drei Jahren. Disarstar hatte damals gerade »Klassenkampf & Kitsch« herausgebracht, sein viertes Album und ein großer Wurf, hatte man doch den Eindruck, dass da einer politische Inhalte vermittelt, ohne sie als schief und bucklig vertonte Flugblätter feilzubieten.

Disarstar zieht es weiter durch, Musik zu liefern, die sich für Tanzflächen wie Demos eignet. Beiträge zum Klassenkampf im besten Sinne also. Neuester Beweis: Sein neues Album »Overdose«. Für »Hymne über Liebe«, den letzten Track, ein Liebeslied, zu dem Disarstar von der Liebe erst überredet werden musste, mag er sich vielleicht an seinen alten Gesprächspartner aus Berlin erinnert haben, denn da heißt es: »Scheiß’ auf Prinzipien, ich hab’ sowieso zu viele.«

Die Überdosis ließ sich der Hamburger Jung vom Konstanzer Produzentensextett Jugglerz mischen. Die bedienen sich dafür am popkulturellen Menschheitserbe: Die getriebenen Beats für »Meine Stadt schläft nie« hat man sich von Faithless geborgt. Eine ähnliche Hatz ist »Regenjacke«, Hommage an die Hanseheimat: »Nein, ich meine nicht Hamburg wie Schmidt / Ich rede von Hamburg wie Thälmann.« Touristisches Reiseziel, in dem die Klassen auseinanderklaffen: »Die einen schlafen auf Beton / Die andern fragen nach der Suite / Und beide haben’s nicht verdient.« Eine Stadt, an der der Bundeskanzler das Regieren mit Gummiknüppel und Aktiendeals probte: »Olaf hab’ ich hier nie gesehen / Und Bullengewalt hat es nie gegeben / Mmh, genauso wenig wie Nieselregen / Seit der Typ vor meiner Haustür sich die Pulsadern geöffnet hat / Google ich Häuser auf’m Land.«

Die Fluchtgedanken sind da, aber nur kurz. Wo soll man auch hin, wenn die Welt an sich so höllisch – und Hamburg ihr Tor – ist?

Die Band Frida Gold wird da für die Perspektive Hoffnung eingeladen und ihr Song »Wovon sollen wir träumen (so wie wir sind)« neu aufgelegt. Disarstars Vorschläge, wovon zu träumen sei: »Von Brot für die Welt / Oder etwa von offenen Grenzen / Von Hand in Hand tanzen / An sonnigen Stränden«, und »Von einer Welt, in der sich Frauen trauen können, in der Nacht alleine rauszugehen.«

Nach der EP »Microdose« (2022) klingt das mit der »Overdose« jedoch arg fatal. Man kommt der kippenden Welt zuvor und setzt sich den goldenen Schuss. Bis dahin dreht man, mit seiner Sucht und seinen Agonien, entfremdet Kreise um sich selbst: »Das Kind in mir drinnen ist panisch / Und schreit wie verrückt nach seinen Eltern / Ich muss ihm erklären: Vielleicht kommen die gar nicht / Warte, atme / Und er guckt, als geht’s ihn nix an / Also geh’ ich zur Tanke und mische ihm Medizin gegen die Angst / Alles im Arsch, alles kaputt.«

Im Video zu »Wieder von vorn« raucht Disarstar zwar wie ein Schlot, das weiße Pulver vor ihm auf dem Tisch – von profanen Ventilatoren schon leicht verweht – rührt er erst zuletzt an, indem er es auf den Boden wischt. »Nach Micro­dose kommt Overdose / Nach Overdose kommt ›Ich bin clean‹.«

Das Leben danach: Auch im Musikvideo zu »Adrenalin« lässt sich Disarstar seine Kippe schmecken; Live-Aufnahmen werden unterbrochen von Szenen, in denen er zu seinem Song einem ausblutenden Puppentorso eine Herz-Rhythmus-Massage gibt. Man ist nicht alleine auf der Welt: Das Stuckrad-Barresche »Panikherz« (Disarstar: »Hab’ ’ne Uzi in der Brust«) pumpt für andere mit. Der Überschuss wird (mit-)geteilt. So dreckig die Verhältnisse sind, dieser Ausblick ist ein schöner.