Hamid Janipour/Port au Prince Pictures In der Fischerei suchen sie immer Leute: Amir (Hamid Reza Abbasi) packt an

Bei seiner Flucht aus dem Iran war Behrooz Karamizade sieben Jahre alt. Nach einem Jahr in der Sowjetunion lebt er seit 1985 in der BRD. Er studierte an der Kunsthochschule Kassel und kennt sich mit der hiesigen Filmförderung aus, aber auch mit dem Alltag im Iran, als dessen gravierendste Probleme Karamizade die Inflation, die diversen Sanktionen des Westens und die heimischen gesellschaftlichen Restriktionen nennt. Diese recht ausgewogene Haltung bestimmt auch sein Spielfilmdebüt »Leere Netze« über das junge Liebespaar Narges (Sadaf Asgari) und Amir (Hamid Reza Abbasi).

Die Idee dazu entstand, als Drehbuchautor und Regisseur Karamizade einen Fisch beobachtete, der sich in den Maschen eines Netzes verfangen hatte. Spontan drängte sich ihm der Vergleich mit den »jungen Leuten« im Iran auf. Es ist ihm jedoch wichtig zu betonen, dass er »keinen Film über den Iran, sondern einen Film aus dem Iran« machen wollte. Für den Dreh an der südlichen Küste des Kaspischen Meeres benötigte er jedoch behördliche Genehmigungen, die grundsätzlich erst nach inhaltlicher Prüfung erteilt werden. Vielleicht waren die zuständigen Beamten neugierig, wie die Beziehung zwischen Narges und Amir, die so rein und aufrichtig beginnt, angesichts der herrschenden Traditionen endet.

Narges wurde mit einem goldenen Löffel im Mund geboren, und ihre Eltern bestehen darauf, dass Geld zu Geld kommt. Der geforderte Brautpreis ist, nicht nur gemessen an Amirs Möglichkeiten, deshalb astronomisch hoch. Amir wuchs ohne Vater auf und musste schon immer mit anpacken, um sich und seine Mutter, die mit eingelegtem Gemüse handelt, über Wasser zu halten. Jetzt hat er sich zum Oberkellner, Küchenchef und Einkäufer in einem vornehmen Restaurant hochgearbeitet. Als sein Chef eine Hochzeitsfeier platzen lassen will, weil der vereinbarte Vorschuss noch nicht gezahlt wurde, stellt Amir sich quer und wird auf der Stelle gefeuert. Außerdem macht Narges Stress, weil sie keine Lust mehr auf das ewige Versteckspiel hat und sie ihre Eltern, die bereits eine ausgezeichnete Partie ins Auge gefasst haben, nicht noch länger hinhalten kann. Es wird also höchste Zeit für Amir, richtig Gas zu geben.

Nachdem er mit seinem Motorrad die ganze Stadt abgeklappert und nur Absagen kassiert hat, bekommt er einen Tip. Weit außerhalb gibt es eine Fischerei. Die suchen immer Leute. Amir spricht dort vor und wird eingestellt, nachdem er Kost und Logis im Voraus bezahlt hat. Seine kleine Schlafbaracke teilt er sich mit Omid, der ihn vor den Chefs warnt. Amir und Omid werden Freunde, Vertraute, Gefährten. Omid ist hier nur auf der Durchreise. Die Polizei sucht ihn. Kritischer Journalismus und so weiter. Amir will ihm bei der Flucht helfen. Doch Omids Ratschlag hinsichtlich der Bosse beherzigt Amir nicht. Er sucht regelrecht ihre Nähe, will bei den krummen Dingern, die sie nachts drehen, dabei sein, mit abkassieren.

Der Einstieg gelingt Amir, der ein ausgezeichneter Schwimmer ist, beim Aalgreifen. Zwei Mann steigen in der Halle, wo am Tage der Fisch verladen wird, in eine große Wanne aus Beton, in der ein Aal schwimmt. Am Rand steht die komplette Belegschaft außer Omid und wettet darauf, wer von den beiden wohl den Fisch fangen wird. Dabei geht es unter Wasser nicht fein zu. Die Atmosphäre dieses Spektakels ist dermaßen echt, dass ich nie darauf gekommen wäre, dass sich der Regisseur diese Sache nur ausgedacht hat. Angeregt wurde er dazu durch ein Video auf Youtube, das Kinder in einem Planschbecken zeigt, die einen Aal fangen wollen.

Der im Film dargestellte Fischereibetrieb existiert allerdings tatsächlich. Und auch die Wilderei, auf die sich Amir einlässt. Es geht um Kaviar, um viel Kohle also. Alles sehr dokumentarisch gefilmt. Die Fischer werden nur in den wichtigsten Rollen von Schauspielern dargestellt. Karamizade hat selbst einige Wochen in dem Milieu gelebt, ist mit hinausgefahren. Die Strapazen haben sich gelohnt. Er beschreibt eine Gesellschaft harter, tüchtiger und im Ernstfall auch durchaus gewaltbereiter Männer, die über kurz oder lang ihre eigene Lebensgrundlage zerstören. Übrigens ein ähnliches Verhalten wie bei den Eltern von Narges, die ihre Mädchen lieber mit irgendwelchen verwöhnten Nieten aus reichem Hause verheiraten als mit einem jungen Mann wie Amir, der nur mit Shorts bekleidet in einen Bottich mit eiskaltem Wasser steigt, mit einer Hand einen Fisch fängt und mit der anderen seinen zappelnden Kollegen unter Wasser hält.

Ehrlich gesagt wüsste ich auch nicht, wer mir da als Schwiegersohn lieber wäre.