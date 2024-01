Aly Song/REUTERS Wer jetzt zuschlägt, kann glänzende Profite erwarten: Wertpapierhändler an der Börse von Shanghai

Einmal in den Keller und zurück: Das war der Weg, den der chinesische Aktienmarkt in dieser Woche zurücklegte. Nach einer Talfahrt, die im Kern schon seit Jahresbeginn andauerte, stürzten am Montag wichtige Indizes wie der Hang Seng an der Börse in Hongkong oder der CSI 300, der aus den 300 bedeutendsten Unternehmen an den zwei größten Festlandbörsen in Shanghai und in Shenzhen gebildet wird, ab. Marktbeobachter diagnostizierten ein Fünf-Jahres-Tief, und im Westen sah so mancher – schadenfroh, wie üblich – schon den totalen Kollaps des Aktienmarkts in der Volksrepublik voraus. Dann aber kam die Wende. Am Dienstag begann sich die Lage langsam wieder zu stabilisieren, und ab Mittwoch ging es für die Börsen spürbar nach oben. Am Freitag schließlich hatten sich die der Hang Seng und der CSI 300 wieder einigermaßen erholt.

Was war geschehen? Während führende westliche Aktienindizes wie der Dow Jones oder auch der Dax aktuell höhere Werte denn je erreichen, sind die chinesischen Indizes seit drei Jahren deutlich am Schrumpfen; der chinesische Aktienmarkt hat seit 2021 rund sechs Billionen US-Dollar an Wert verloren. Und: Anleger aus dem Ausland holen seit einiger Zeit hohe Summen aus der Volksrepublik zurück. »Über das ganze Jahr 2023 hinweg haben Auslandsinvestoren Geld aus China abgezogen«, zitierte das Handelsblatt einen Experten des Analyseunternehmens Gavekal Research; »im Dezember waren es sogar die dritthöchsten Abflüsse aller Zeiten«. Dafür gibt es einige Gründe. Einer davon liegt auf der Hand: Die politischen Spannungen mit China, die der Westen kontinuierlich befeuert, lassen ausländischen Anlegern den Kauf chinesischer Aktien zunehmend als riskantes Unterfangen erscheinen. Ein zweiter: Die fetten chinesischen Konjunkturprogramme, auf die so mancher nach dem Ende der Pandemie gehofft hatte, und der Boom, der mit ihnen verbunden gewesen wäre, bleiben aus.

Vielleicht noch wichtiger aber: Beijing hat in den vergangenen Jahren harsche Maßnahmen unter anderem gegen Finanz- und Internetkonzerne eingeleitet; man denke etwa daran, wie es den Alibaba-Konzern und seinen Gründer Jack Ma zurechtgestutzt hat. Das kommt bei Investoren, die vor allem auf schnelle und verlässliche Aktiengewinne aus sind, gar nicht gut an. Auch die Bemühungen der Regierung unter Präsident Xi Jinping, Fehlentwicklungen insbesondere in der Finanzbranche anzugehen, etwa Geldwäsche und Korruption, schlagen Profitjägern auf den Magen. Beijing hat darauf längere Zeit wenig Rücksichten genommen und einige Korrekturen hart und schnell durchgesetzt. Hinzu kommen noch die Immobilienkrise sowie der Versuch, Konzerne wie Evergrande kontrolliert abzuwickeln, statt sie mit viel Geld auf Kosten der Bevölkerung herauszupauken.

Am Dienstag zog Beijing, als die Börsenindizes immer weiter in den Keller gingen, die Notbremse. Ministerpräsident Li Qiang erklärte nach einem Treffen des Staatsrats, man könne die Dinge nicht immer weiter laufen lassen und müsse jetzt Maßnahmen einleiten, um die Aktienmärkte zu stabilisieren. Berichte machten die Runde, für einen Stützungsfonds sollten Mittel im Wert von mindestens zwei Billionen Renminbi Yuan (annähernd 260 Milliarden Euro) bereitgestellt werden, um damit Aktien an der Börse in Hongkong zu erwerben; auftreiben wolle Beijing das Geld bei staatseigenen Konzernen, die dafür ihre gut gefüllten Konten im Ausland plündern sollten. Schon die Nachricht genügte, um die Wende an den Aktienmärkten einzuleiten und etwa den Hang Seng und den CSI 300 wieder nach oben zu treiben. Ob es dabei bleibt oder ob es zu weiteren Berg- und Talfahrten kommt, das muss sich zeigen. Einige Experten raten allerdings bereits wieder zum Kauf chinesischer Aktien. Die wirtschaftliche Entwicklung der Volksrepublik sei gut, hieß es am Donnerstag etwa bei Gavekal Research; zugleich sei der chinesische Aktienmarkt stark »unterbewertet«: Wer jetzt zuschlage, könne glänzende Profite erwarten. Setzt sich diese Auffassung durch, dann geht es mit den chinesischen Börsen auf mittlere Sicht wohl wieder bergauf.