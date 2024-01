https://www.unionsalon.de/ Alle Nachbarn des Dortmunder Unionviertels sind im »Union-Salon« willkommen.

Sie haben im Dortmunder Unionviertel den Nachbarschaftstreff »Union-Salon« eröffnet. Welches Ziel verfolgen Sie damit?

Durch einen gemeinsamen Treffpunkt möchten wir einen Raum schaffen, in dem wir als Nachbarschaft in Gemeinschaft leben, solidarisch handeln und wo Menschen sich für ihre Interessen organisieren können. Wir möchten für soziale Gerechtigkeit im Viertel einstehen, indem wir unser Leben selbst in die Hand nehmen und gemeinsam entscheiden, was für das Viertel gut ist.

Wer macht dieses »Wir« aus?

Wir, das ist ein Kollektiv überwiegend junger, für soziale Gerechtigkeit kämpfender Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen und politischen Erfahrungen. Primär kommen wir aus der außerparlamentarischen Linken.

Und was bietet der Salon?

Wir organisieren kulturelle, politische und sportliche Angebote – mit der und für die Nachbarschaft. Der Vereinzelung und den Vorurteilen, die wir vielleicht über einander haben, wollen wir entgegenwirken. Dadurch können wir für unsere alltäglichen Probleme gemeinsam nach Lösungen suchen und unsere Interessen kollektiv durchsetzen. Durch den Frauen- und Mädchenraum »Lyra« liegt der Fokus auch auf der Organisierung gegen patriarchale Unterdrückung.

Wie finanziert sich Ihre ­Initiative?

Für die Aufrechterhaltung sind wir auf Spenden angewiesen.

Kooperieren Sie auch mit anderen Einrichtungen?

Die »Feministische Initiative Ruhr« ist mit »Lyra« verbunden und unterstützt die Struktur. Wir freuen uns auch über andere Verbindungen im Viertel, sind im Austausch mit unterschiedlichen nachbarschaftlichen Anlaufpunkten – vom Kioskbesitzer bis zum Künstleratelier oder sozialen Einrichtungen. Wir sind sehr stolz darauf, welches Programm wir seit November auf die Beine gestellt haben. In Zukunft wollen wir die Öffnungszeiten ausbauen und die Nachbarschaft weiter in die Organisationsstruktur einbinden. Außerdem wollen wir noch aktiver auf die Menschen im Viertel zugehen, das Netz der gegenseitigen Hilfe stärken.

Was verstehen Sie darunter?

Es ist ein zentraler Punkt gesellschaftlichen Fortschritts und ein Teil unserer Natur. Fälschlicherweise wird oft davon gesprochen, dass das menschliche Wesen auf Konkurrenz und das Recht des Stärkeren ausgelegt sei. Gegenseitige Hilfe steht dem gegenüber und zeigt, dass auch in der Natur Kooperation und Unterstützung für das Überleben notwendig sind. So stehen wir uns im Alltag bei einem Umzug oder Wasserrohrbruch, bei Problemen mit dem Vermieter oder der Chefin zur Seite.

Sie wollen auch tagespolitische Themen diskutieren und Stadtteilversammlungen einberufen.

Wir stellen Themen zur Diskussion, die sich an den Realitäten der Menschen im Viertel orientieren. Oft eignen sich auch Themen aus dem aktuellen gesellschaftlichen Diskurs, um linke Perspektiven zu stärken. In den Stadtteilvollversammlungen wiederum werden Themen der Nachbarschaft besprochen. Dort soll ein Austausch über die verschiedenen Anliegen und Probleme stattfinden sowie Probleme analysiert werden können. Die Frauen aus dem »Lyra« bekommen dabei immer einen eigenen Raum, um auf die Probleme und Bedürfnisse von Frauen und Mädchen einzugehen.

An wen richtet sich Ihr Angebot?

An alle Nachbarinnen und Nachbarn des Unionviertels und angrenzender Regionen. Von klein bis groß, alt bis jung, sicherlich aber mit einem Fokus auf diejenigen von uns, die von Armut und sozialer Ausgrenzung betroffen sind. Wir stellen die Räumlichkeiten gerne kostenfrei zur Verfügung für Aktivitäten für die Nachbarschaft. Der »Union-Salon« ist freitags und samstags regulär geöffnet. Jeden Dienstag findet eine Sozialberatung statt, und es gibt regelmäßig das FAU-Café sowie eine gewerkschaftliche Erstberatung. Außerdem werden ab Februar wöchentlich Selbstbehauptungstrainings für Mädchen angeboten.