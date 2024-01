Sarah Meyssonnier/REUTERS Nein zum Einwanderungsgesetz: Demonstranten am Donnerstag in Paris

Frankreichs Verfassungsrat hat am Mittwoch rund 40 Prozent des von Staatschef Emmanuel Macron und seiner Regierung zur Prüfung vorgelegten Immigrationsgesetzes kassiert. Der Text war auf Drängen des Präsidenten und seines rechten Innenministers Gérald Darmanin am 19. Dezember von der Nationalversammlung verabschiedet worden. Weil Macrons Partei Renaissance im Parlament nicht über die absolute Mehrheit verfügt, hatte sich die Regierungsfraktion auf einen Handel – die Integration zusätzlicher, verschärfter Paragraphen – mit der bürgerlichen Rechten, Les Républicains (LR), eingelassen. Den hatte auch die extreme Rechte der Marine Le Pen, Rassemblement National (RN), unterstützt und ihn anschließend als »ideologischen Sieg« gefeiert. Macron selbst hatte danach den Verfassungsrat angerufen, eine nach Meinung der linken Oppositionsparteien »zynische Taktik«. Der Staatschef habe die Abgeordneten seiner Partei gezwungen, über einen Text abzustimmen, dessen Verfassungswidrigkeit er kannte.

Auch Laurent Fabius, aktueller Präsident des Verfassungsrats und Premierminister der 80er Jahre, rügte die »Taktik« der Regierung. Der Conseil constitutionnel sei »keine Echokammer der öffentlichen Meinung« und schon gar »kein Berufungsgericht« von dem sich Macron und seine Leute umstrittene Entscheidungen absichern lassen könnten. Für die Pariser Tageszeitung Libération endete der Kampf um die verschärfte Regulierung der Immigration am Mittwoch in einem »Fiasko für die Demokratie«. Der Präsident und seine Gefolgschaft hätten nicht nur mit der bürgerlichen und der äußersten Rechten paktiert, sondern die Entscheidung über ein »inhumanes Gesetzeswerk« auf die Richter abgeschoben.

Als »verfassungswidrig« definierte der Verfassungsrat unter anderem die von der Rechten verlangte und im Dezember erfolgreich in Macrons Gesetzestext integrierte Unterscheidung in »gute« – soll heißen, für den Arbeitsmarkt und die französische Wirtschaft nützliche – und »schlechte«, in diesem Sinne unnütze Immigranten. Nicht verfassungskonform sei auch die Absicht, sogenannte illegale Einwanderer von der Unterstützung durch die Sozialdienste auszuschließen und die Zusammenführung von Familien zu erschweren oder ganz zu unterbinden. Die politische Rechte, nicht nur Marine Le Pens RN, sondern auch die Republikaner unter ihrem Anführer und Faschistenfreund Éric Ciotti, verlangte im Anschluss an die Entscheidung des Verfassungsrats einen Volksentscheid über das Gesetz. Staatschef Macron forderte seinen Innenminister auf, die neuen Regeln »so schnell wie möglich« in die Praxis umzusetzen. Darmanin selbst lobte sich und die Regierung für das nunmehr »schärfste Immigrationsgesetz« in Europa.

Nach Angaben der französischen Einwanderungsbehörden wurden allein im vergangenen Jahr rund 17.000 Immigranten gezwungen, das Land wieder zu verlassen. Von den 248 Abgeordneten der Regierungsfraktion hatten im Dezember 27 gegen das Gesetz votiert. Macrons Gesundheitsminister Aurélien Rousseau hatte die Regierung aus Protest verlassen.