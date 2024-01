IMAGO/Pond5 Images Uralte Altstadt: Armenische Straße in Ostjerusalem

Während alle Welt auf den Vertreibungskrieg gegen die Palästinenser in Gaza blickt, bleiben die israelische Regierung und jüdische Siedler im besetzten Westjordanland und Ostjerusalem nicht untätig. Zwischen dem 7. Oktober und dem 21. Januar wurden in diesen Gebieten, in denen die Hamas nicht regiert, etwa 360 Palästinenserinnen und Palästinenser getötet, darunter mehr als 90 Kinder, so das Amt der Vereinten Nationen zur Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA) am Montag. Auch Versuche der Gentrifizierung und, damit einhergehend, Judaisierung der Viertel ließen seitdem nicht nach, sondern nahmen eher zu. Aktuell spielt sich der Kampf im armenischen Viertel Ostjerusalems ab, das etwa 14 Prozent der Altstadt ausmacht.

Ein Immobilienprojekt bedroht die Existenz der 2.000köpfigen armenischen Gemeinde, wenn auch nicht ganz unverschuldet. 2021 wurde bekannt, dass das armenische Patriarchat unter Leitung Nourhan Manougians und seines Immobilienverwalters Baret Yeretzian einen 99jährigen Pachtvertrag mit der Xana Capital Group geschlossen hat. Vorgesehen ist, 11.500 Quadratmeter, also 25 Prozent des armenischen Viertels, an das Unternehmen abzutreten, damit ein Luxushotel für Besucher der Klagemauer errichtet werden kann. Chef von Xana ist Daniel Rothman, bekannt auch als Daniel Rubinstein, ein jüdisch-australischer Magnat mit besten Beziehungen zur faschistischen Siedlerbewegung. Verwalten soll das Hotel die Gesellschaft One & Only mit Sitz in den Arabischen Emiraten.

Die Gegenleistung? Eine Pauschalzahlung von zwei Millionen US-Dollar und eine jährliche Miete von nur 300.000 Dollar. Ein lächerlicher Betrag für eine der größten Freiflächen der auf dem Berg Zion gelegenen Altstadt. In der Gemeinschaft wurden Vorwürfe der Korruption laut, der Deal sei ohne ihre Zustimmung, gar ohne ihr Wissen abgeschlossen worden. Laut Patriarch Manougian ist Immobilienverwalter Yeretzian der alleinige Sündenbock. Er habe ihn über den Vertrag falsch informiert. Im Mai 2023 enthob er Yeretzian seines Amtes, der anschließend wegen der heftigen Proteste der Gemeinde nur unter Polizeischutz die Altstadt verlassen konnte. Manougian, der hoffte, sich so aus der Affäre zu ziehen, sollte enttäuscht werden. Die Palästinensische Nationalbehörde erklärte, dass er gegen internationale Vereinbarungen zum Schutz des Status quo im besetzten Ostjerusalem verstoßen habe, und suspendierte ihn im vergangenen Mai von seinem Amt. Dieser verlässt seitdem nicht mehr das Kloster. Erst im Oktober kündigte der Patriarch das Abkommen mit der Begründung, es sei nicht von der Synode gebilligt worden und somit illegal. Zudem reichte er Klage ein, um die Annullierung des Deals zu erwirken.

Seitdem ist das Viertel ständigen Angriffen jüdischer Siedler ausgesetzt. Am 5. November kamen Bewaffnete mit Kampfhunden und Bulldozern in den Bezirk und schafften es, einen Teil der Mauer des armenischen Parkplatzes abzureißen, ehe sie infolge der Proteste der lokalen Bevölkerung abziehen mussten. Die Einwohner, die wenig Hoffnung in die israelische Besatzungsjustiz haben, nahmen daraufhin ihr Schicksal selbst in die Hand und errichteten ein mit Stacheldraht umspanntes Protestcamp am vorgesehenen Bauort. Tag und Nacht lösten sie sich gegenseitig ab. Den nächsten Angriff am 15. November stoppte zwar die Polizei, sie nahm jedoch drei Armenier fest. Ende Dezember gab es den letzten Überfall von etwa 30 vermummten Personen. Selbst Weihnachten, nach dem Kalender der Jerusalem-Armenier jedes Jahr am 19. Januar, feierte die Gemeinde zum Schutz im Protestcamp.

Täglich informiert die lokale NGO »Save the Arq« (»Rettet das armenische Viertel«) in den sozialen Netzwerken über die neuesten Entwicklungen. Sie ist besorgt, dass das Patriarchat zur Lösung einen Kompromiss mit den Siedlern eingehen könnte. Dann wäre die Existenz der ältesten armenischen Diaspora – sie lebt seit dem vierten Jahrhundert durchgehend an diesem Ort – in Gefahr. Und die Angst, die Heimat zu verlieren, hat sich nach dem Genozid im Osmanischen Reich und Vertreibungen in Arzach bzw. Karabach tief ins armenische Kollektivgedächtnis eingebrannt.