Kamran Jebreili/AP Photo Verkündete am Donnerstag das Ende des Friedens von Algier: Expremier und Regierungssprecher Abdoulaye Maïga (Dubai, 9.12.2023)

Die Ereignisse in der Sahelregion überschlagen sich. Am Donnerstag abend kündigte die malische Regierung das Abkommen von Algier auf, das sie 2015 mit diversen bewaffneten Gruppen im Norden des eigenen Landes geschlossen hatte. Zur Begründung wird darauf verwiesen, dass einige der Unterzeichner in den zurückliegenden Monaten zum Mittel des »Terrorismus« gegriffen hätten. Gemeint ist, dass von Tuareg dominierte Kampfverbände verhindern wollten, dass die Regierungsarmee mit russischer Hilfe in von der mittlerweile komplett aus Mali abgezogenen UN-Truppe Minusma geräumte Stützpunkte einrückt. Dabei war es zu erbitterten Gefechten zwischen den Tuareg und der Regierungsarmee gekommen.

Außerdem erhebt Mali schwere Vorwürfe gegen Algerien, das den Friedensvertrag gemeinsam mit den Vereinten Nationen vermittelt hatte. Dem Nachbarland wird vorgehalten, die nordmalischen Gruppen zu unterstützen, indem es ihre Vertreter empfange und ihnen den Unterhalt von Verbindungsbüros ermögliche. Auch wird beklagt, dass Algier bei einem jüngsten Treffen der blockfreien Staaten gegen Mali intrigiert habe. Man sei kein »Vorhof« oder »Fußabtreter« Algeriens, betonte man am Donnerstag in Bamako. Die Vorhaltungen waren zwar im Vorfeld von algerischer Seite dementiert worden, aber anscheinend ohne Erfolg.

Burkina Faso stand diese Woche ebenfalls in den Schlagzeilen. Am Mittwoch traf ein Kontingent von 100 russischen Soldaten in der Hauptstadt Ouagadougou ein, 200 weitere sollten folgen, wie die Zeitung Le Monde berichtete. Es handele sich um Angehörige der früheren »Wagner-Truppe«, die mittlerweile in die reguläre russische Armee integriert wurde, welche speziell in Afrika zum Einsatz kommen und dort unter dem historisch vorbelasteten Namen »Afrikakorps« auftreten sollen. In Burkina Faso gehe es vor allem um den Schutz des Übergangspräsidenten Ibrahim Traoré, gegen den seit September zwei Putschversuche unternommen wurden.

Ebenfalls am Mittwoch gab US-Außenminister Antony Blinken, der sich gerade auf Afrikatournee befand, der Zeitschrift Jeune Afrique ein Interview. Darin warnte er davor, dass die Präsenz russischer Truppen im Sahel die Terrorgefahr erhöhe: »Wenn in Mali, Burkina Faso und anderen Ländern auf externe Kräfte wie ›Wagner‹ zurückgegriffen wird, um zu versuchen, auf Sicherheitsprobleme zu reagieren, was ist die Folge? Wir sehen, dass die Probleme noch ernster, noch schwieriger werden.« Das lässt sich allerdings durch nichts belegen. Im Gegenteil hatte der US-Journalist Nick Turse Ende November im Onlinemagazin Responsible Statecraft dargelegt, dass die US-Präsenz im Sahel zu einer Verstärkung dschihadistischer Aktivitäten geführt habe.

Anfang des Monats berichtete das Wall Street Journal über Pläne Washingtons, seine Präsenz in Afrika zu erweitern und neue Drohnenstartplätze in Ländern wie Benin, Ghana und Côte d’Ivoire zu errichten. Damit wolle man für Ausgleich dafür sorgen, dass man die Zahl der US-Soldaten in Niger reduziert habe, wo sich nach wie vor der weltweit größte Drohnenstützpunkt befindet. Das Land hatte sich nach einem Umsturz im vergangenen Jahr mit Mali und Burkina Faso zu einer Sahel-Allianz zusammengeschlossen. Man könnte nun auch sagen: Die US-Truppen werden an die Peripherie des neuen Bündnisses verlegt, um dieses genau im Blick zu behalten und eventuellen Komplikationen zuvorzukommen.