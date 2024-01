IMAGO/Markus Matzel Kampfstark auch in der Krise? Warnstreik bei der Stahlsparte von Thyssen-Krupp im Dezember 2023

Die IG Metall sorgt sich. Zwei Jahre nachdem die politische Führung die BRD in eine veritable Krise manövriert hat, sieht man auch dort, dass die Hütte brennt. Gewerkschaftsvizechef Jürgen Kerner befürchtet sogar eine umfassende Deindustrialisierung. Für die Industrie sei deshalb »2024 das Schicksalsjahr«, so Kerner am Donnerstag in Frankfurt am Main.

Die Diagnose ist augenscheinlich richtig. Denn das hervorstechende Krisensymptom können selbst SPD-Anhänger nicht mehr ignorieren: Die seit Anfang 2022 rasant gestiegenen Energiepreise haben der Konkurrenzfähigkeit der exportorientierten Industrie einen tödlichen Schlag versetzt. Allerdings kann sich die Gewerkschaft weder zu einer realistischen Ursachenforschung noch zu erfolgversprechenden Lösungsansätzen durchringen.

Es ist im Grunde egal, ob man dem US-Narrativ folgt, wonach Deutschland sich in den zurückliegenden Jahrzehnten zu stark von russischen Energieträgern abhängig gemacht habe (was letztlich in der Sprengung der Ostseepipeline Nord Stream 2 durch »Unbekannte« gipfelte), oder dass diese ehemals stabile Lieferkette das entscheidende Doping für die BRD-Konjunktur war. In jedem Fall scheint es zumindest leichtfertig von Berlin, auf Russlands Militäraktion gegen die NATO-Erweiterung bis vor seine Haustür mit selbstmörderischen Sanktionen zu reagieren.

Wie soll die Misere nun effektiv bekämpft werden? Die Gewerkschaft scheint hierbei ebenso ratlos wie die Bundesregierung, unwillig, ihren Kurs zu ändern. Also greift die IG Metall in die Kiste der alten Rezepte: mehr Staat, mehr Arbeitskreise und mehr Geld vom Steuerzahler. Laut Medienberichten hat die Gewerkschaft am Donnerstag ein »umfassendes Konzept für den klimaneutralen Umbau der deutschen Industriegesellschaft« verlangt. Zu diesem Zweck solle eine »Transformationskommission« ins Leben gerufen werden, »die bis September konkret aufzeigt, wie Klimaziele erreicht und gleichzeitig Industrie und Arbeitsplätze gestärkt werden könnten. Neben Bund und Ländern sollten sich Unternehmen und die IG Metall beteiligen«, berichtete die Nachrichtenagentur dpa am selben Tag.

Dem Gewerkschaftsapparat sitzen die Mitglieder im Nacken. Trotz recht erfolgreicher Bemühungen, die Krisenfolgen für Beschäftigte in den tarifgebundenen Unternehmen abzumildern, sehen diese ein erschreckendes Bild: Betriebe schließen, Unternehmensteile bzw. ganze Firmen werden ins Ausland verlagert – oder gehen pleite. Das kostet immer mehr Arbeitsplätze, verringert das Steueraufkommen und kann nicht damit kompensiert werden, dass Menschen drei oder mehr Minijobs stemmen oder ins »Bürgergeld flüchten«, wie dieser soziale Notausgang von manchen diskreditiert wird.

Die Erste Vorsitzende der IG Metall, Christiane Benner, versuchte am Donnerstag, diese Befürchtungen aufzunehmen. Es brauche eine klare Perspektive für die Beschäftigten und Sicherheit im Wandel sei der beste Schutz gegen Politikverdrossenheit. Die Regierung müsse im laufenden Jahr »endlich den großen Wurf wagen«. Für die Gewerkschaft stehe die Notwendigkeit hoher staatlicher Investitionen außer Frage, Benner sprach laut dpa von 500 Milliarden Euro für einen Zeitraum von zehn Jahren. Dafür sollte entweder ein Sondervermögen (übersetzt: Schulden außerhalb des regulären Etats) geschaffen oder die Schuldenbremse gleich abgeschafft bzw. reformiert werden.

Vielleicht hätte man in der Gewerkschaftszentrale einen Blick in das Wall Street Journal werfen sollen. Das Sprachrohr des US-Kapitals hatte bereits vor Jahren der BRD die »dümmste Energiepolitik der Welt« bescheinigt, weil sie neben dem Ausstieg aus der Kohle zugleich die letzten funktionierenden Atomkraftwerke ausknipste. Inzwischen laufen Kohlekraftwerke wieder auf Hochtouren.

Für das »Schicksalsjahr 2024« stellen die meisten Ökonomen jedenfalls keine Verbesserung der gegenwärtigen Lage in Aussicht. Die Wirtschaft dürfte weiter schrumpfen oder stagnieren – und die krisenhafte Entwicklung sich verstetigen. Auch die rasant angestiegenen Staatsschulden dürften weiter wachsen. Der IG Metall kann man da für die im Herbst anstehende Tarifrunde nur viel Erfolg wünschen. Sie will mit den und für die rund 3,9 Millionen Beschäftigten spürbare Lohnerhöhungen und weitere Wahlmöglichkeiten zur individuellen Arbeitszeitverkürzung erkämpfen. Das bleibt, auch wenn es nicht sehr realistisch scheint, ein erstrebenswertes Ziel.