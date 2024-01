Jose Luis Gonzalez/REUTERS Hauptsache, keiner kommt rein: Die texanische Nationalgarde verstärkt die Grenze zu Mexiko mit Stacheldraht (23.1.2024)

Manch einer im Süden der USA wähnt sich bereits zurückversetzt in den Amerikanischen Bürgerkrieg: Das republikanisch regierte Texas probt den Aufstand gegen Washington. Nachdem Gouverneur Gregory Abbott am Mittwoch sein »verfassungsmäßiges Recht« im Kampf gegen eine »Invasion« von Migranten schriftlich gegenüber US-Präsident Joseph Biden eingefordert hatte, folgten am Donnerstag (Ortszeit) 24 der 25 ebenfalls konservativ geführten Bundesstaaten in einer gemeinsamen Erklärung. Abbott wirft Biden in seinem Statement vor, dagegen verstoßen zu haben, »die vom Kongress erlassenen Einwanderungsgesetze getreu auszuführen«. Unter der »gesetzlosen Grenzpolitik« des Präsidenten hätten in nur drei Jahren »mehr als sechs Millionen illegale Einwanderer unsere Südgrenze überquert«.

»Wir sind gerade dabei, mehr Stacheldraht anzubringen, um die Grenze noch besser zu sichern«, sagte Abbott am Donnerstag in einem Interview mit Bloomberg Television. Und er kündigte an, weitere Busladungen an Migranten in die nördlichen Bundesstaaten zu schicken – allein in New York, das von dem Demokraten Eric Adams regiert wird, beläuft sich deren Zahl mittlerweile auf 37.000. Vor Ort geht es vor allem um die Zuständigkeiten zwischen texanischer Nationalgarde und den Bundesbeamten, denen der Zutritt in das Grenzgebiet verwehrt wird. Der Oberste Gerichtshof urteilte diese Woche zugunsten Washingtons und ordnete die Entfernung des Stacheldrahts entlang des Grenzflusses Rio Grande an, Abbott verweigerte sich dem jedoch. Und auch in der Erklärung der 24 republikanischen Gouverneure hieß es nun, anstatt die Rechtsstaatlichkeit aufrechtzuerhalten und die Grenze zu sichern, »hat die Biden-Administration Texas angegriffen und verklagt, weil es sich für den Schutz der amerikanischen Bürger vor illegalen Einwanderern, tödlichen Drogen wie Fentanyl und Terroristen, die in unser Land kommen, einsetzt«.

Unterstützung für Abbotts Vorgehen kommt wenig überraschend vom führenden Präsidentschaftskandidaten der Republikaner, Donald Trump. Er erklärte auf seiner Plattform Truth Social: »Texas hat sich zu Recht auf die Invasionsklausel der Verfassung berufen und muss bei der Abwehr der Invasion voll unterstützt werden.«