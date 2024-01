IMAGO/AAP

Am 26. Januar 1788 erreichte die erste britische Flotte die Bucht von Sydney. Danach kolonisierten die Briten das Land. Die Ankunft und die Ausbreitung der Europäer ging bis 1930 Hand in Hand mit Massakern an der indigenen Bevölkerung. Aborigines und Unterstützer nennen den Tag deswegen »Invasion Day« und fordern Wiedergutmachung (Bild) sowie die Abschaffung des Nationalfeiertags »Australia Day« an diesem Tag. Unter anderem in Melbourne und Sydney versammelten sich seit dem Morgen Zehntausende zu Kundgebungen. (jW)