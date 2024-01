Cristina Chiquin/REUTERS Demonstration während einer Rede von Präsident Bernardo Arévalo (Guatemala-Stadt, 14.1.2024)

Sie waren Mitte Januar Teil einer Delegation nach Guatemala. Zu welchem Anlass waren Sie dort?

Tatjana Sambale: Ich hatte das Glück, dass ich im Rahmen eines Unipraktikums im Frühjahr vergangenen Jahres schon mal hier sein durfte. Das war vor den Wahlen, da gab es interessante Diskussionen. Als dann der linksliberale Bernardo Arévalo überraschend die Stichwahl zum Präsidenten gewann und im Oktober die Proteste gegen die Generalstaatsanwaltschaft begannen, konkretisierte sich die Idee, noch mal wiederzukommen. Der Anlass war dann die Amtseinführung des Präsidenten am 15. Januar.

Wen trafen Sie während Ihrer Reise?

Alexa Schumann: Wir hatten oft das Bild eines Mosaiks vor Augen, so unterschiedlich waren die Organisationen, mit denen wir gesprochen haben, von Genossen des kommunistischen Partido Guatemalteco del Trabajo über Gewerkschaften bis zu klassisch linksliberalen Organisationen und indigenen Autoritäten. Gerade der Besuch bei letzteren wird uns sehr im Gedächtnis bleiben.

Welche Stationen sind Ihnen besonders in Erinnerung geblieben?

TS: Zum einen unsere Teilnahme an einem Bündnistreffen verschiedener linker zivilgesellschaftlicher Organisationen und Parteien in Quetzaltenango. Diese machen seit Jahren gemeinsam Politik. Es war interessant zu sehen, wie wenig Illusionen es über die Regierung Arévalo gibt. Der Amtsantritt wurde von ihnen erkämpft, viele meinen aber, das könne nur ein Anfang sein. Das zweite war ein sehr erschütterndes Gespräch mit einem Pfarrer von »Ceipa«, einer kirchlichen Organisation, die Bildungsmöglichkeiten für arbeitende Kinder anbietet. Er schilderte, wie er in den 1980er Jahren von Costa Rica nach Guatemala kam wegen der prekären sozialen Situation und der extremen Armut vieler Kinder. Heute muss er feststellen, dass die Situation schlimmer geworden ist.

AS: Für mich war der Besuch eines öffentlichen Krankenhauses in Nebaj im Norden des Landes besonders eindrücklich. Ich fand es beachtlich, wieviel Ausstattung fehlt. Deutlich wurde auch: Guatemala ist ein reiches Land. Dieser Reichtum ist aber sehr ungleich verteilt und gerade die Indigenen leiden unter der Ausbeutung der Bodenschätze ihrer Gebiete. Mehr Hilfsprogramme sind zwar gut, ändern aber an den strukturellen Problemen nichts.

Gab es Kontakte zu anderen Delegationen?

AS: Wir waren am Vorabend der Amtseinführung Arévalos zu einem offiziellen Empfang seiner Partei Movimiento Semilla eingeladen. Dort war eine offizielle deutsche Delegation vor Ort, bestehend aus mehreren Abgeordneten von SPD und Grünen sowie des spanischen PSOE und der Progressiven Internationale. Mit der deutschen Delegation sind wir ins Gespräch gekommen.

Hatten Sie andere Einschätzungen als die »offizielle Delegation« aus Deutschland?

TS: Natürlich. Gerade in der Frage der Wertschöpfung durch deutsche Konzerne. Wir als explizit linke Delegation haben natürlich eine kritische Sicht auf den Kapitalismus und sind uns im Klaren darüber, dass Deutschland nach wie vor ein imperialistisches Land ist.

Wie haben Sie die Amtseinführung wahrgenommen?

TS: Schon am Morgen waren Zehntausende am Widerstandscamp und in der Innenstadt unterwegs. Als sich die Gerüchte konkretisierten, dass der Kongress die Amtseinführung verschleppen oder gar verhindern wolle, gab es Proteste vor den Polizeiketten um den Kongress. Letztlich konnte die Amtseinführung stattfinden.

AS: An einer Polizeikette machte ein Polizist Fotos von einem Delegationsteilnehmer und stellte sie auf X, mit dem Hinweis, ausländische Akteure würden »terroristische Aktivitäten« planen. Das hatte eine ganze Reihe von Drohungen und Beleidigungen zufolge. Wir sind jetzt wieder in Deutschland, aber für Menschen vor Ort kann so etwas schlimm enden. Von der Gewerkschaft UTQ in Quetzaltenango hörten wir, dass es in den letzten vier Jahren 35 Morde an Gewerkschaftlern gab!

Planen Sie, in Deutschland von der Reise zu berichten?

AS: Wir haben eine große Menge an Film- und Fotomaterial zusammengestellt und werden das mit dem schriftlichen Material in geeigneter Form als Filme, Artikel und Broschüren veröffentlichen.