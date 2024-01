Carsten Koall/dpa Bertelsmann zufolge sind in Deutschland drei Millionen Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren und weitere 1,5 Millionen junge Erwachsene zwischen 18 und 24 Jahren arm

Seit Monaten schwelt in der Ampelkoalition der Streit um die Kindergrundsicherung. Verschiedene Verbände fordern nun, die Hängepartie zu beenden. Eine sorgfältige Prüfung des Gesetzentwurfs sei gut, »aber sie darf nicht zur Verwässerung der ursprünglichen Idee führen: allen Kindern, egal welcher Herkunft, einen guten Start ins Leben zu ermöglichen«, kritisierte Eric Großhaus von der NGO Save the Children am Freitag.

Der aktuelle Ampelstreit dreht sich um die Frage, ob Kinder von Bürgergeldbeziehern in der Zuständigkeit der Jobcenter und damit in der Grundsicherung für Arbeitssuchende bleiben sollen. »Dazu geben wir als Bündnis klar ein Veto. Denn Kinder sind keine kleinen Arbeitslosen und sollten auch nicht so behandelt werden«, sagte Verena Bentele, Präsidentin des Sozialverbands VdK, am selben Tag.

Die Bertelsmann-Stiftung wertete den vorliegenden Gesetzentwurf als »ersten wichtigen Schritt«, forderte aber zugleich Nachbesserungen. Die bisherigen Regierungspläne enthielten noch »keine ausreichende Weichenstellung für eine wirksame Bekämpfung von Kinder- und Jugendarmut«, hieß es in einer am Freitag veröffentlichten Studie.

Die Autoren fordern, das Existenzminimum von Kindern und Jugendlichen neu zu bestimmen. Nötig sei eine Abkehr von der bisherigen Ermittlung der Regelbedarfe. Statt dessen müssten Kinder und Jugendliche selbst beteiligt und befragt werden. Die Stiftung mahnte zudem an, bei einer Neubestimmung vor allem die Bedarfe für Bildung und Teilhabe zu berücksichtigen. Der Gesetzentwurf sehe eine Pauschale von 15 Euro monatlich für »Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben« vor. Dieser Betrag entbehre jeder empirischen Grundlage, sei »realitätsfremd und nachweislich zu gering« .

Bertelsmann zufolge sind in Deutschland drei Millionen Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren und weitere 1,5 Millionen junge Erwachsene zwischen 18 und 24 Jahren arm. Um dem wirksam zu begegnen, sind nach Expertenmeinung mehr als 20 Milliarden Euro nötig. Die Ampel plant aber nur 2,4 Milliarden für die Kindergrundsicherung ein.