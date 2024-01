jW

Wir Fußballfans halten die Fankultur hoch und versuchen, sie gegen die immer weiter voranschreitende Kommerzialisierung zu verteidigen. Auch wenn ich im Fußball gänzlich anders sozialisiert wurde als die Jungs und Mädels heute in der Kurve, habe ich die größte Hochachtung vor ihnen. Mit welcher Hingabe sie ihren Verein unterstützen, sich Nächte in Garagen zur Vorbereitung einer Choreografie um die Ohren schlagen, Schule schwänzen oder Urlaub nehmen, nur um kein Spiel des Herzensvereins zu verpassen, das verdient Respekt.

Wichtige Mittel sind dabei in der heutigen Zeit Doppelhalter, Schwenkfahnen, Banner und Transparente. Auf diesen wird nicht nur der eigene Verein oder die Gruppe dargestellt. Oft sind auf ihnen auch Protestbotschaften der Fans zu lesen. So auch am Sonnabend in Bochum, als die Stuttgarter zu Gast waren. Zunächst protestierten sie mit einem übergroßen Banner am eigenen Block gegen den Investorendeal der DFL. Nach zwölf stillen Protestminuten wurde das Banner entfernt, darunter befand sich ein anderes der schwäbischen Fanszene, das während der gesamten ersten Halbzeit zu sehen war. Keiner störte sich zunächst daran, es musste nicht entfernt werden, alles war gut. Nicht so in der Halbzeitpause. Jetzt auf einmal sollte es entfernt werden, da es angeblich Fluchtwege versperrte. Was gerade noch kein Problem war, führte nun dazu, dass es keinen Anpfiff zur zweiten Halbzeit gab. 40 Minuten lang nicht.

»Macht doch einfach dieses Banner ab«, mag da der normale Fan denken. Aber so einfach ist das nicht. Auch dieses Banner ist Fankultur. Es ist unbestreitbar, dass ein Veranstalter für die Sicherheit verantwortlich ist und dazu natürlich auch die Fanblöcke gehören. Was aber hätte passieren sollen? Polizei und Security in den Block schicken, um mit Gewalt das Banner zu entfernen?

Die Situation wäre eskaliert, Verletzte auf beiden Seiten wären garantiert gewesen. Ob das Spiel danach hätte fortgesetzt werden können, steht in den Sternen. Und so ist das Vorgehen aller beteiligten Akteure lobenswert. Die Stuttgarter Fans lockerten das Banner, das Fluchttor war frei. Man hat miteinander gesprochen, eine Eskalation verhindert. Das ist unendlich viel wert.

»Sport frei!« vom Fananwalt.