Sebastian Frej/IMAGO Das syrische Team feiert nach seinem 1:0-Sieg gegen Indien (Al Khor, 23.1.2024)

Ein Fußballstadion ist kein Krankenhaus. Doch auch Sportstätten stehen derzeit kaum noch in Gaza, erklärt Susan Shalabi, Vizepräsidentin des palästinensischen Fußballverbandes PFA, gegenüber der Süddeutschen Zeitung (12. Januar 2024). Bis Mitte Januar seien dort mehr als 80 Spieler getötet worden. Und im Westjordanland, von wo die meisten Nationalspieler stammen, würden Verbandsmitglieder »an Checkpoints festgehalten« und manche »von Siedlern attackiert«. Mehr als widrige Umstände also, unter denen die Auswahl Palästinas bei der aktuellen Asienmeisterschaft in Katar antrat – und als bester Gruppendritter erstmals überhaupt in die K.-o.-Phase einzog. Im ersten Spiel reichte es gegen die Vereinigten Arabischen Emirate gleich zum ersten Punkt. Angetreten mit einer 4-2-2-2-Formation, konnte man gegen dezimierte Emiratis per sehenswertem Eigentor (50., Flugkopfball Nasser) egalisieren. Beim 1:4 gegen einen kombinationssicheren Iran wurde man zwar regelrecht überrannt, dafür zogen die Palästinenser im letzten Gruppenspiel Hongkong mit 3:0 den Stecker raus: Zwei Kopfballtore nach Flanke über rechts, bevor Oday Dabbagh (60.) nach einem fulminanten Lattenschuss den Abpraller zum 3:0 einnetzte.

Mit Syrien schaffte ein weiteres kriegsgeschütteltes Land erstmalig den Einzug ins Achtelfinale. Nach einem 0:0 gegen Usbekistan und einem 0:1 gegen Australien reichte dafür ein einziges eigenes Tor. Gegen Indien wurde der langjährige Nationalspieler Omar Khribin nach einer sauberen Ballstafette zum Helden: auf engem Raum den Ball festgemacht, gegen zwei Gegner durchgesetzt, links unten zum 1:0 (76.) eingeschoben.

Ansonsten zogen Katar, Iran und Irak jeweils mit weißer Weste ins Achtelfinale ein. Auch das bereits qualifizierte Saudi-Arabien hatte am Mittwoch gegen Thailand die Chance auf drei Siege aus drei Spielen, spielte aber 0:0. Mit Australien, Japan und Südkorea machten zudem drei Turnierfavoriten ihre Hausaufgaben. Nach ihrem jeweiligen Viertelfinaleinzug beim letzten Cup müssen China und Vietnam auf den nächsten Anlauf warten.

Vom sportlichen Niveau her hat der parallel ausgetragene Afrikacup indes mehr zu bieten. Die souveränste Vorstellung in der Vorrunde lieferte Titelverteidiger Senegal ab (drei Siege, 8:1 Tore). Nach einigen dramatisch verlaufenen Partien standen aber auch Überraschungen zu Buche. Am meisten blamierten sich die Gastgeber: Nach einem 2:0 Auftaktsieg gegen Guinea-Bissau und einem 0:1 gegen Nigeria setzte es für Côte d’Ivoire ein – wenn auch zu hoch ausgefallenes – 0:4 gegen Äquatorialguinea, für das Pablo Ganet mit einem Freistoß in den Giebel traf. Noch im laufenden Turnier entließen die Ivorer Trainer Jean-Louis Gasset, auch wenn sie sich als viertbester Gruppendritter noch ins Achtelfinale zitterten, da Sambia nicht gegen Marokko punkten konnte (0:1). Unterdessen wurde Algerien nach zwei Unentschieden gegen Angola (1:1) und Burkina Faso (2:2) von Mauretanien mit 1:0 auf die Ränge verweisen: Mohamed Dellahi (37.) sorgte mit einem Aufsetzer für den ersten Sieg seines Landes bei einem Afrika-Cup.

Derweil gewann Außenseiter Kap ­Verde die Gruppe B noch vor Ägypten. Den Pharaonen gelang das Kunststück, mit drei Punkten Gruppenzweiter zu werden – dreimal Remis reichte dafür. Auf Platz drei rangierte mit nur zwei Punkten Ghana, das doch eigentlich »mal wieder dran« gewesen wäre. Drei Cupsiege und die fünfmalige Vizemeisterschaft zieren die Vitrine, hinzu kommt das historische Verdienst. Als es anno 1966 keinen festen WM-Startplatz für ein afrikanisches Team gab, boykottierte der Kontinent im Jahr zuvor vereint die Qualifikation. Die Initiative ging zurück auf Kwame Nkrumah, den panafrikanischen Theoretiker und ersten Präsidenten Ghanas. Doch dieser Tage fehlte auch das Quäntchen Glück, so beim 2:2 gegen Ägypten. Kaum musste Mohamed »Mo« Salah Ende der ersten Halbzeit nach einer Oberschenkelzerrung die Kapitänsbinde weitergeben, kamen die Black Stars durch einen strammen Linksschuss von Mohammed Kundus zum 1:0 (45. plus 3). Nach dem 1:1 (Omar Marmoush, 69.) besorgte wieder Topscorer Kundus von halbrechts das 2:1 (71.), ehe Mostafa Mohamed nach starker Vorarbeit von Trezeguet zum 2:2 (74.) abstaubte.

Und die Länder jener Region, die der Westen vor wenigen Monaten als »Putschgürtel« schmähte, als insbesondere Frankreich seine neokolonialen Felle schwimmen sah? Zwar waren der Tschad und Sudan bereits in der Quali ausgeschieden, dafür hielten Mali, Burkina Faso und Guinea die Fahne der »Neo-Souveränisten« (Achille Mbembe) hoch und lösten – in ihren Gruppen als erster, zweiter und dritter – jeweils das Ticket für das Achtelfinale.

Dort lauten die Paarungen ab Sonnabend nun: Angola–Namibia, Nigeria–Kamerun, Äquatorialguinea–Guinea, Ägypten–DR Kongo, Kap Verde–Mauretanien, Senegal–Cote d’Ivoire, Mali–Burkina Faso und Marokko–Südafrika. Unter anderem also der Titelverteidiger gegen den Gastgeber. Unter den Augen ihres einstigen Superstars Didier Drogba muss für die Ivorer alles passen, um gegen Mané und Co. bestehen zu können.