Britische Museen wollen mehrere geraubte Kunstgegenstände als Leihgabe zurück nach Ghana schicken. Das British Museum und das Victoria and Albert Museum (V & A) in London unterzeichneten dreijährige Leihverträge. Zu den 32 Objekten gehört auch eine goldene Friedenspfeife. Die Insignien seien vergleichbar mit den britischen Kronjuwelen, sagte der V-&-A-Direktor Tristram Hunt der britischen Rundfunkanstalt BBC. »Viele dieser Gegenstände werden erstmals seit 150 Jahren in Ghana zu sehen sein«, teilten die Museen am Donnerstag mit. Viele der Gegenstände seien während der Aschanti-Kriege im 19. Jahrhundert erbeutet worden. (dpa/jW)