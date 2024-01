Die Komponistin Chin Un Suk aus Südkorea erhält in diesem Jahr den internationalen Ernst-von-Siemens-­Musikpreis. Chin habe der Neuen Musik neue Wege aufgezeigt und ein breites Publikum begeistert, teilte am Donnerstag die Ernst-von-Siemens-Musikstiftung im schweizerischen Zug mit. Die 62jährige Musikerin, die in Berlin lebt, soll die mit 250.000 Euro dotierte renommierte Ehrung am 18. Mai in München erhalten. Ihn Werke zeichneten sich durch luzide, traumhafte Klänge und humoristische Leichtigkeit aus, hieß es in der Begründung. »Es entsteht eine Musik, zu der das Publikum leicht Zugang findet, die aber gleichzeitig komplex und herausfordernd bleibt.« (dpa/jW)