Stringer/REUTERS Scheinbar alles ruhig: Parkplatz nahe der Absturzstelle im Dorf Jablonowo am Donnerstag

Am Tag nach dem Abschuss einer russischen Transportmaschine mit angeblich 65 ukrainischen Kriegsgefangenen an Bord ist nach wie vor nicht geklärt, was eigentlich passiert ist. Die russische Linie in der Darstellung für die Öffentlichkeit ist relativ eindeutig und hat sich von Anfang an nicht wesentlich geändert. Moskau beschuldigt die Ukraine eines »barbarischen Terrorakts« gegen seine eigenen Soldaten. Der russische Antrag, eine Sondersitzung des Weltsicherheitsrats zu dem Thema einzuberufen, wurde jedoch von der französischen Ratspräsidentschaft abgelehnt.

Dagegen entwickelte sich die ukrainische Version der Ereignisse vom Mittwoch dynamisch. Zuerst schrieb die Ukrainska Prawda, ein präsidentennahes Leitmedium, die Maschine sei von der ukrainischen Luftabwehr abgeschossen worden. Später wurde diese Version zurückgezogen, und es war nur noch vom Absturz der Maschine die Rede. Parallel dazu lancierte die Kiewer Armeeführung die Darstellung, an Bord hätten sich keine zum Austausch vorgesehenen ukrainischen Kriegsgefangenen befunden, sondern das Flugzeug habe Raketen für das ballistische System S-300 transportiert, mit dem in letzter Zeit die Stadt Charkiw regelmäßig beschossen wird. Allerdings ist diese Hypothese schon aus einem Grund nicht sehr plausibel. Die S-300 kann zwischen 200 und 300 Kilometer weit fliegen. Selbst wenn sich an Bord eine Ladung solcher Raketen für den weiteren Beschuss ukrainischer Ziele befunden hätte, wäre es hierfür nicht erforderlich gewesen, diese Ladung auf einem nur etwa 40 Kilometer von der russisch-ukrainischen Grenze entfernten Flugplatz aus- oder umzuladen. An Tiefe des eigenen Hinterlandes fehlt es Russland bestimmt nicht.

Die Version mit dem angeblichen Raketentransport ließ die Ukraine im Verlauf des Mittwochs dann auch selbst wieder fallen. Die Armeeführung bestätigte vielmehr, dass für den Tag tatsächlich ein Austausch von je 192 Gefangenen beider Seiten geplant war. Daran schließt die Folgefrage an, ob der Abschuss gewollt oder ein tragisches Missgeschick gewesen ist. Auch hierzu sind verschiedene Thesen im Umlauf.

Der Hauptvorwurf der ukrainischen Seite ist, Russland habe der Ukraine den Flug mit den Gefangenen an Bord nicht angekündigt. So habe die ukrainische Flugabwehr das Objekt auf den Radarschirmen für ein in feindlicher Absicht anfliegendes Flugzeug halten müssen und deshalb schießen dürfen. Nachdem aber das ukrainische Verteidigungsministerium zunächst einige Stunden lang bestritten hatte, dass die Kiewer Flugabwehr in diesem Frontabschnitt überhaupt aktiv gewesen sei, ergab sich eine weitere Argumentationsschwierigkeit: Wenn unstrittig geschossen wurde, aber angeblich nicht von der Armee – dann von wem?

An dieser Stelle kam der ukrainische Militärgeheimdienst GUR ins Spiel. Er wird von dem notorischen Bandera-Fan Kirill Budanow geleitet und hat schon öfter, etwa bei Angriffen auf die Krim-Brücke, Aufgaben erfüllt, zu denen sich das offizielle Kiew nicht bekennen mochte. Unter anderem wegen der Vorbehalte der westlichen Waffenspender. Will Kiew Ziele im Inneren Russlands angreifen, ohne diejenigen, von denen es die Waffen will, offen zu brüskieren, kann der GUR übernehmen. Das hat Auswirkungen für die ukrainische Propaganda nach innen. Käme heraus, dass mit Einwilligung von Präsident Wolodimir Selenskij ein Flugzeug mit »unseren« heimkehrenden »Jungs« abgeschossen wurde, könnte das unter den Angehörigen schlecht ankommen. Aktivitäten unkoordinierter Saboteure würden eventuell gerade noch durchgehen – insofern würde der Militärgeheimdienst hier eben den Sündenbock geben. GUR-nahe ukrainische Blogger brachten aber noch eine radikalere Version ins Spiel: Russland habe in dem Flugzeug gar keine ukrainischen Gefangenen gehabt, sondern diese an der Absturzstelle am Boden getötet.

Das ist die Variante für die ganz abgebrühten Ukraine-Anhänger. Dazu muss man nämlich glauben, dass Russland ein teures Flugzeug und neun eigene Soldaten aufs Spiel setzt für ein Ziel, das es in jedem verlassenen Steinbruch mit weniger Aufsehen hätte erreichen können: 65 ukrainische Gefangene zu erschießen. Nachdem es diese bereits als Austauschkandidaten nominiert hatte.

Bleibt noch eine Hypothese, die bisher noch nicht geäußert wurde, aber über die man einmal nachdenken kann: Irgend jemand in Kiew hatte gar kein Interesse daran, dass ukrainische Gefangene nach Hause kommen und berichten, dass sie in Gefangenschaft nicht – so wie es Kiew behauptet – misshandelt wurden. Derzeit wächst nämlich an der Front die Zahl der ukrainischen Soldaten, die sich freiwillig ergeben. In der Hoffnung, bald ausgetauscht zu werden und es hinter sich zu haben. Nach dem Abschuss ist mit den Austauschen nach russischen Angaben aber erst einmal Schluss.