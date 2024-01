Caroline Seidel-Dißmann/dpa Faustdicke Überraschung: In jüngerer Vergangenheit hatte Bertelsmann noch auf gewaltige Lücken im Personaltableau der Grundschulen hingewiesen

So schnell kann es gehen. Gestern noch herrschte im Primarbereich an Deutschlands Schulen schlimmster Lehrermangel, und morgen schon ist alles gut. Nach einer am Donnerstag durch die Bertelsmann-Stiftung veröffentlichen Untersuchung wurde der kurz- und mittelfristige Bedarf an Grundschulpädagogen bislang drastisch überschätzt. Nun lautet die frohe Kunde: Schon »bald«, nämlich ab Mitte der Dekade, sei der seit mehreren Jahren bestehende Personalnotstand »überwunden«. Gründe dafür sind den Forschern zufolge die »massiv eingebrochenen« Geburtenziffern sowie die hohe Zahl an Nachrückern aus den Hochschulen. Vor »voreiligen Schlüssen« warnte umgehend der Verband Bildung und Erziehung (VBE). Die Prognosen seien am Status quo orientiert und »nicht an den tatsächlichen Aufgaben«.

»Missverstehen« dürften die Neuigkeit insbesondere die Kultusminister der Länder. Seit Jahrzehnten betreiben sie eine Einstellungs- und Ausbildungspolitik nach Kassenlage – mit schlimmen Verwerfungen auf dem Lehrerarbeitsmarkt und chronisch unterbesetzten Lehrerzimmern. Die Entwarnung der Bertelsmänner dürfte sie darin bestärken. Das befürchten offenbar auch die Studienautoren, wenn sie dafür plädieren, das künftige Überangebot an Lehrkräften dafür zu nutzen, die Unterrichtsqualität zu verbessern. Auf alle Fälle sind ihre neuesten Befunde eine faustdicke Überraschung. In jüngerer Vergangenheit hatte die Denkfabrik aus Gütersloh immer wieder auf gewaltige Lücken im Personaltableau der Grundschulen hingewiesen. Nun rechnet man sogar schon für das laufende Jahr mit einem Überschuss von 2.300 Personen, der sich bis 2035 auf 45.800 auswachsen soll.

Hauptursache dafür sind demnach rückläufige Schülerzahlen, weil ziemlich plötzlich viel weniger Kinder zur Welt kommen, als noch vor wenigen Jahren vorausgesagt. Im Jahr 2021 gab es nach Angaben des Statistischen Bundesamts hierzulande noch über 795.000 Geburten, 2022 waren es nur mehr knapp 739.000 und hochgerechnet für 2023 wird mit 689.300 kalkuliert. Das werde die Schülerzahlen ab 2028 stärker drücken als bisher von der Kultusministerkonferenz (KMK) angenommen. Merkwürdig: Noch im September des Vorjahres hatte die KMK eine Zunahme an Schulkindern bis 2035 um eine Million auf zwölf Millionen ermittelt. Für die Grundschulen rechnete sie damals mit einem Aufwuchs auf 3,3 Millionen Schülern im Jahr 2026 sowie einem danach »leichten« Rückgang auf 3,1 Millionen bis in elf Jahren. Verwunderlich auch: In den anderen Schulformen soll die Mangellage beim Lehrpersonal »noch auf absehbare Zeit« bestehen bleiben.

In einem Pressestatement meldete der VBE-Bundesvorsitzende Gerhard Brand Zweifel an den Ergebnissen an. Nicht berücksichtigt werde etwa der Rücklauf von Beschäftigten, die bisher im Primarbereich aushelfen, in ihre ursprüngliche Schulform. Auch drohten Standorte in sozialen Brennpunkten wegen der besonderen Herausforderungen auch künftig »keine angemessene Personalausstattung« zu bekommen. So zeige sich, dass gerade dort, wo pädagogische Expertise am nötigsten sei, die höchsten Quer- und Seiteneinstiegsquoten verzeichnet würden. Vor allem hält Brand die Ausrichtung an einer Unterrichtsversorgung von 100 Prozent für falsch. Die Zielmarke wird im Schulalltag aufgrund von Krankheits- und anderen Ausfällen sowie unzureichenden Vertretungspools praktisch nie erreicht. Um all das abzufedern und zugleich den Mehranforderungen durch »Inklusion, Ganztag und die zunehmende Heterogenität« gerecht zu werden, fordert der VBE »mindestens 110 Prozent Personal, ergänzt um Mitglieder eines multiprofessionellen Teams«.

Stefan Düll, Präsident des Deutschen Lehrerverbands (DL), hält die neuesten Prognosen vor allem vor dem Hintergrund möglicher kommender »Migrationswellen« für nicht zukunftsfest. Schon durch Geflüchtete aus Syrien und der Ukraine seien schlagartig mehr Kinder ins Schulsystem gelangt, ohne dass die Schulen dem personell und konzeptionell durchgängig gewachsen seien, befand er am Donnerstag gegenüber junge Welt. Bei neuen internationalen Krisenlagen könne sich das wiederholen und »zu Überlastungen führen, die die Forschung heute gar nicht auf dem Schirm haben kann«.